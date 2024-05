Gobierno Nacional envió fondos solo a UBA: la respuesta de las universidades

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó la suspensión de la emergencia presupuestaria luego que el Gobierno nacional dispusiera un aumento de fondos para la institución: 270% para los gastos de funcionamiento y 300% para los hospitales. No obstante, el Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que otras universidades del país no recibieron el mismo beneficio.

El CIN reconoció que estos aumentos "implican el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año". No obstante, apuntaron: " Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda".