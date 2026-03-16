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Catamarca: un grupo de alumnos se filmó en una "guerra" de bengalas en una escuela

Ocurrió en la localidad de San Isidro, en el departamento Valle Viejo de Catamarca. Las imágenes se viralizaron por las redes sociales

16 de marzo 2026 · 14:18hs
Catamarca: un grupo de alumnos se filmó en una guerra de bengalas en una escuela

Catamarca: un grupo de alumnos se filmó en una "guerra" de bengalas en una escuela

Seis jóvenes encendieron fuegos artificiales y se dispararon entre sí. La imprudente travesura no ocurrió en Navidad o Año Nuevo. Fue en el medio de un aula de una escuela de Catamarca, a poco de iniciarse el ciclo lectivo.

El episodio ocurrió en la escuela secundaria N°8 Gobernador José Cubas. Las imágenes, filmadas dentro del aula en la localidad de San Isidro, no tardaron en recorrer las redes sociales. El video mostró a los estudiantes manipulando las bengalas, con el riesgo latente de provocar un incendio o causar lesiones.

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Peligrosidad

El material se viralizó, y la respuesta no se hizo esperar. Usuarios de distintas plataformas expresaron su enojo ante la peligrosidad del incidente y cuestionaron que ocurriera dentro de una institución educativa. Otros, más creativos y en tono de broma, minimizaron el hecho y definieron lo que pasó como “Hogwarts”, la escuela de magia de la saga Harry Potter.

Escuela Catamarca Bengalas

Hasta la fecha, no se conocieron sanciones ni medidas adoptadas por las autoridades educativas hacia los alumnos. Los medios locales reportaron la denuncia, pero el futuro disciplinario de los jóvenes sigue sin definirse.

Los fuegos artificiales y el Último Primer Día

El uso de pirotecnia por parte de adolescentes al comienzo del ciclo lectivo no se limita a casos aislados. En los últimos días, estudiantes de distintas escuelas de todo el país celebraron el Último Primer Día (UPD), con bengalas, bombos, estruendos y explosiones.

Uno de esos lugares es la ciudad de La Plata, donde los fuegos artificiales volvieron a estar en el centro del debate. Desde hace días, el centro urbano fue escenario de ruido y manifestaciones por el ritual de los estudiantes del último año de secundaria.

El fenómeno de estas celebraciones con pirotecnia suele generar cierta incomodidad por la interrupción del descanso, aunque con márgenes de tolerancia. Sí obliga a cada ciudad a disponer de medidas de seguridad y operativos policiales para resguardar la integridad de los adolescentes.

escuela catamarca bengalas
Catamarca: un grupo de alumnos se film&oacute; en una "guerra" de bengalas en una escuela

Catamarca: un grupo de alumnos se filmó en una "guerra" de bengalas en una escuela

En otros lados, se registraron casos de mayor gravedad. Uno de los lugares con más descontrol fue Mar del Plata, donde se registraron fiestas clandestinas, alcohol, pirotecnia, detenidos y heridos durante la primera semana de marzo. En ese contexto, las autoridades de la ciudad balnearia desplegaron controles y recorridas en distintos puntos, junto a áreas municipales y organismos de emergencia.

Durante los operativos, se neutralizaron cuatro fiestas clandestinas y se desarticuló un encuentro en un salón con más de 300 estudiantes. En este último lugar se informó que se vendía alcohol.

Según la Sociedad Argentina de Pediatría, “no existe pirotecnia segura ni de bajo riesgo” y “todas pueden producir lesiones”. Los fuegos artificiales y elementos similares pueden provocar quemaduras y daños oculares o en manos.

Algunas estadísticas corroboran la exposición a lesiones. De acuerdo a la entidad, “al menos el 25% de los accidentados son espectadores” y “se han reportado casos de lesiones graves en los ojos a una distancia de 30 metros del artefacto explosivo”.

Coincidentemente sucedido con la escuela, los niños se calculan entre el 50% de las víctimas y el grupo de 10 a 15 años es el más afectado. Alrededor del “40% de las lesiones son en la cabeza” (los ojos en el 15 a 30% de los casos). Y entre el 20 a 40% afectan miembros superiores, manos y dedos.

Los especialistas recomiendan que el uso de pirotecnia debe limitarse exclusivamente a espectáculos oficiales, con operadores capacitados.

Catamarca San Isidro Escuela Alumnos imágenes
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