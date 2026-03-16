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$Libra: la Comisión denunciará al fiscal Taiano por "encubrimiento" y pedirá explicaciones a los Milei

El presidente de la Comisión Libra de la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, denunciará al fiscal Eduardo Taiano por encubrimiento.

16 de marzo 2026 · 18:16hs
La Comisión del Caso Libra denunciará al fiscal Taiano por encubrimiento y pedirá explicaciones a los Milei. 

La Comisión del Caso Libra denunciará al fiscal Taiano por "encubrimiento" y pedirá explicaciones a los Milei. 

El presidente de la Comisión Libra de la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, sostuvo este lunes que el caso Libra es una “estafa y un hecho de corrupción millonario”, además de “una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional”.

“Libra tuvo como protagonista y partícipe necesario al presidente, Javier Milei”, advirtió Ferraro al encabezar una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

Milei junto al lobista Mauricio Novelli.

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Qué dijeron desde la Comisión Libra

Los ex integrantes de la Comisión Investigadora Libra anunciaron que resolvieron denunciar al fiscal Eduardo Taiano ante el Ministerio Público Fiscal por “entorpecer la causa” y requerir que el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “den las explicaciones que tienen que dar”, por lo que se presentará un “proyecto de resolución por escrito al Poder Ejecutivo para que todos los funcionarios involucrados” respondan sobre el caso.

“Vamos a presentar un pedido de informes por escrito al Poder Ejecutivo Nacional para que todos los funcionarios involucrados en las relevaciones periodísticas recientes (Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel) expliquen cuál fue el contenido de sus conversaciones telefónicas con Mauricio Novelli”, expresó Ferraro.

También decidieron los legisladores opositores pedir la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Karina Milei, según detalló Ferraro.

“Karina Milei no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token Libra”, consignó.

Además la comisión resolvió “evaluar una segunda etapa investigativa en la Cámara de Diputados y continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso”.

También expresó Ferraro el repudio del cuerpo a “los atentados del Presidente contra la prensa”. “Vamos a exigir que se reúna de manera inmediata la Comisión de Libertad de Expresión convocando a periodistas”, anticipó.

Y sostuvo que “mafioso es el Gobierno que amedrenta al periodismo para cumplir con el objetivo de silenciarlo”.

$LIBRA Comisión Milei
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