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Allanaron el Hospital San Roque por una causa de tráfico de fentanilo

Allanamientos en el Hospital San Roque tras detectar envío ilegal de fentanilo; secuestraron drogas, dinero y armas.

21 de abril 2026 · 17:46hs
Allanaron el Hospital San Roque por una causa de tráfico de fentanilo.

Foto: Archivo/UNO

Allanaron el Hospital San Roque por una causa de tráfico de fentanilo.
Allanaron el Hospital San Roque por una causa de tráfico de fentanilo

En un operativo que genera fuerte impacto en el sistema de salud local, el Hospital Materno Infantil San Roque fue allanado por personal de Gendarmería Nacional Argentina en el marco de una investigación por presunto tráfico ilegal de medicamentos anestésicos y narcóticos.

La causa se inició tras el secuestro de una encomienda en Puerto Madryn, donde se detectaron ampollas de fentanilo y frascos de remifentanilo enviados desde la provincia de Entre Ríos. A partir de ese hallazgo, la investigación avanzó rápidamente y derivó en una serie de procedimientos en la ciudad de Paraná.

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Hospital Materno Infantil San Roque (1).jpeg

Durante los allanamientos, realizados en distintas áreas del hospital, los efectivos incautaron una cantidad significativa de medicamentos de uso hospitalario, además de dinero en efectivo, armas de fuego y documentación considerada relevante para la causa. Las autoridades buscan determinar si existía una red organizada dedicada al desvío y comercialización ilegal de estas sustancias, cuyo uso está estrictamente regulado por su potencia y riesgo.

El caso pone bajo la lupa los controles internos en instituciones de salud y abre interrogantes sobre posibles responsabilidades dentro del establecimiento. Mientras tanto, la investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que no descarta nuevas medidas en los próximos días.

Fentanilo hospital Materno Infantil San Roque Paraná
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