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Salió a la venta el álbum de figuritas del Mundial 2026: los distintos formatos y sus precios

La marca que comercializa el producto destacó que se trata de la colección más grande de la historia. Los fanáticos ya compran los sobres para el Mundial 2026.

1 de mayo 2026 · 12:14hs
El álbum del Mundial 2026 ya salió esta semana.

El álbum del Mundial 2026 ya salió esta semana.

El álbum de figuritas del Mundial 2026 tuvo su lanzamiento oficial y salió a la venta en su formato físico este jueves en la Argentina. De esta manera, los fanáticos pueden ir palpitando la previa del gran evento que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El Mundial 2026 récord

Será la primera vez que la competencia contará con 48 equipos. Por eso, desde la marca Panini destacaron que se trata de “la colección más grande de la historia”.

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El álbum de figuritas del Mundial 2026 cuenta con 112 páginas en las que están distribuidos los 48 planteles de la selecciones participantes. Cada sobre trae siete figuritas.

“El ritual del intercambio en la escuela, en la plaza, en la oficina será el vehículo indispensable para completar el álbum y la experiencia de coleccionar, porque no se trata solo de pegar las figuritas, sino del desafío de encontrar a esos héroes conocidos y desconocidos que traerán alegría a los apasionados del fútbol antes de que empiece a rodar la pelota”, destacaron.

El álbum salió a la venta en su formato tradicional y, además del ya tradicional tapa dura, como en ediciones anteriores, habrá un álbum tapa dura dorado que puede adquirirse solo por el sitio Zona Kids.

Los precios del álbum de figuritas del Mundial 2026Sobres de figuritas: $ 2.000 cada unoÁlbum tapa estándar: $ 12.000Álbum Tapa Dura: $25.000 (se lanza el 8 de mayo)Álbum Dorado (tapa dura): $30.000, exclusivo online en tiendas Panini. (se lanza el 15 de mayo)

Mundial 2026 Álbum Panini
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