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Lionel Messi y su exigente calendario antes de sumarse a la Selección Argentina

A menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo, Lionel Messi enfrenta una seguidilla de partidos claves con Inter Miami. Cúales partidos son.

1 de mayo 2026 · 12:06hs
Lionel Messi llega con rodaje al Mundial 2026.

AFA

Lionel Messi llega con rodaje al Mundial 2026.

Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a la vuelta de la esquina, el foco del fútbol internacional está puesto en la salud y el ritmo de los protagonistas. En este escenario, la situación de Lionel Messi es prioritaria: el "10" atraviesa un presente de alta competencia en una MLS que no da respiro.

Lionel Messi: Presente goleador y regularidad total

En lo que va de la temporada, Messi ha demostrado una vigencia absoluta. De los 10 partidos disputados por Inter Miami, el argentino participó en 9, completando la totalidad de los minutos en cada uno de ellos (solo descansó ante Charlotte en marzo). Con 7 goles anotados, Leo es la pieza fundamental de unas "Garzas" que marchan segundas en la Conferencia Este con 19 puntos, acechando al líder Nashville.

Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Franco Colapinto compartieron un momento este lunes en Miami.

Finalmente Franco Colapinto tuvo su encuentro con Lionel Messi

Jorge Burruchaga y el eterno gol de México 86.

Jorge Burruchaga y el eterno gol de México 86

A este rodaje se suman sus compromisos internacionales de marzo con la Selección Argentina y la exigencia de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde su equipo quedó eliminado en octavos de final.

El fixture antes del Mundial 2026: cinco paradas clave

Antes de sumarse a la concentración de Lionel Scaloni, Messi deberá afrontar cinco compromisos finales durante mayo:

  • Sábado: El "Derbi de Florida" ante Orlando City.
  • Sábado siguiente: Visita a Toronto FC en Canadá.
  • Miércoles 13/5: Duelo ante FC Cincinnati como visitante.
  • Domingo 17/5: Local ante Portland Timbers (en el nuevo NU Stadium).
  • Domingo 24/5: Cierre de la etapa ante Philadelphia Union.

Este último tramo será vital para que el capitán llegue con ritmo, pero sin sobrecargas, al sueño de defender la corona mundial. El "modo Mundial" ya está activado y Messi, como siempre, es el centro de todas las miradas.

Lionel Messi Mundial 2026 Selección Argentina
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