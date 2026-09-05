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Mont Blanc: dos argentinos cayeron mientras escalaban y uno murió

Gabriel Ansiaume, mendocino de 39 años, murió al caer mientras practicaba escalada libre en Mont Blanc. Su primo resultó herido

5 de septiembre 2026 · 09:01hs
Gabriel Ansiaume

Gabriel Ansiaume, mendocino de 39 años, murió al caer mientras practicaba escalada libre en Mont Blanc. Su primo resultó herido

Un argentino de 39 años murió y otro resultó herido este viernes mientras escalaban una de las montañas más altas de Europa occidental, el Mont Blanc, ubicado en Alta Saboya, en Francia. Se trata de Gabriel Ansiaume, oriundo de Mendoza, quien se encontraba practicando escalada libre cuando cayó y murió debido al impacto. Su primo y compañero de escalada, también argentino, permanece internado en el hospital de Sallanches, en la región de Alta Saboya. Fue intervenido quirúrgicamente y ahora continúa su recuperación.

Los argentinos se desplazaban por una pared rocosa de la Aiguille du Peigne, una ruta de escalada popular para alcanzar una de las cumbres de las Agujas de Chamonix, reportó el medio fracés Le Parisien.

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El Pelotón de la Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix sostuvo que el equipo de escalada “resbaló y cayó al corredor de Papillons”. Las víctimas fueron descubiertas por otros escaladores que se desplazaban por esa cresta.

El medio mendocino Los Andes reportó que Ansiaume había viajado a Europa por trabajo y que, durante su visita por el viejo continente, decidió hacer una escalada libre en uno de los picos más conocidos de la región. Su primo se sumó rápidamente a la actividad.

La caída ocurrió durante el descenso. En tanto, el ascenso por el sector del Mont Blanc había ocurrido sin ningún inconveniente.

Quién era Gabriel Ansiaume

El hombre de 39 años, apodado “Rata” por sus amigos, era enólogo y su muerte causó un alto impacto en el ambiente vitinícola de Mendoza, detalló el medio provincial. “Nos quedamos con su irremplazable calidad humana”, señalaron sus colegas a Los Andes.

Tenía una reconocida trayectoria en el rubro y últimamente trabajaba en el desarrollo de una línea de vinos llamada Contrabando, de Bodegas Tierras Altas, un emprendimiento que realizó junto a su amigo Federico Vargas Arizu.

El proyecto había iniciado en 2020 y, a través de Instagram, Ansiaume había hablado de los comienzos del emprendimiento, cuando fue a buscar las uvas a una finca en plena pandemia de coronavirus.

Vargas le dedicó unas conmovedoras palabras en sus redes sociales tras conocer su fallecimiento. “Mi hermano del alma, por siempre y para siempre, luz de vida eterna. El abrazo que nos vamos a dar cuando nos volvamos a encontrar”, señaló en su despedida.

Mont Blanc
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