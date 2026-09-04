Rockhopper y Navitas aseguraron que sus licencias siguen vigentes y que las medidas anunciadas por el gobierno argentino no alterarán el proyecto Sea Lion

El gobierno argentino estableció un régimen de sanciones para las petroleras que exploten recursos en Malvinas

Las empresas petroleras que impulsan el proyecto petrolero Sea Lion en el norte de las Islas Malvinas respondieron al anuncio de nuevas sanciones realizado por el presidente Javier Milei en la cadena nacional de este jueves.

La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum , responsables del desarrollo del yacimiento offshore, difundieron un comunicado conjunto horas después del discurso presidencial por cadena nacional.

Las petroleras que operan en las islas Malvinas le respondieron a Javier Milei

La reacción de los medios británicos tras la cadena nacional de Javier Milei

"Las licencias legalmente otorgadas por el gobierno de las Islas Falkland siguen siendo válidas", señalaron las empresas en la declaración, según el comunicado difundido en respuesta a "informes en prensa y en conexión con el discurso pronunciado anoche por el presidente argentino".

Rockhopper y Navitas también afirmaron que "no se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto".

Además, las compañías remarcaron que la licencia de exploración cuenta con el "apoyo total y continuo del gobierno británico".

En qué consiste el proyecto Sea Lion en Malvinas

Sea Lion contempla la explotación offshore de un yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

Navitas Petroleum opera el proyecto y posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35% restante. La compañía británica descubrió petróleo en la zona en 2010.

Después de varios años de estudios, ambas empresas tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para desarrollar la primera fase del proyecto.

La inversión inicial prevista hasta alcanzar la primera producción asciende a USD 1.800 millones. Las compañías estiman otros USD 2.100 millones para el resto de la explotación, que proyectan durante 30 años.

Según los datos difundidos por Navitas, el yacimiento cuenta con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables.

La producción inicial prevista alcanza los 55.000 barriles diarios de petróleo y las compañías proyectan comenzar la extracción durante el primer trimestre de 2028.

Además de Rockhopper y Navitas, otras compañías cuentan con licencias para realizar tareas de exploración hidrocarburífera en las islas. Entre ellas figuran la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

Sea Lion todavía se encuentra en una etapa previa al inicio de la extracción. Sin embargo, la decisión final de inversión adoptada por Navitas y Rockhopper marcó un avance relevante para el desarrollo del proyecto.

Si las compañías cumplen con el cronograma previsto, Sea Lion marcará el inicio de la producción petrolera en el archipiélago.

El desarrollo se encuentra en el centro de la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Mientras las empresas se apoyan en el respaldo británico, el gobierno argentino considera ilegítimas las actividades hidrocarburíferas que se desarrollen en esos espacios.

En este sentido, el nuevo esquema anunciado por Milei apunta a sancionar a las empresas que participen, directa o indirectamente, en los espacios vinculados con las Malvinas sin autorización argentina.