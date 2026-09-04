Uno Entre Rios | El País | Chiqui Tapia

La Justicia concedió una medida cautelar a "Chiqui" Tapia contra Jony Viale

La Justicia concedió una medida cautelar en favor del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en una causa iniciada contra el periodista Jonatan Viale.

4 de septiembre 2026 · 22:20hs
La Justicia concedió una medida cautelar a Chiqui Tapia contra Jony Viale.

La Justicia concedió una medida cautelar a "Chiqui" Tapia contra Jony Viale.

La Justicia concedió este viernes una medida cautelar en favor del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en una causa iniciada contra el periodista Jonatan Viale y otros por amenazas.

La resolución judicial ordenó a Jony Viale y Franco Mercuriali no volver a difundir durante 30 días un video generado con inteligencia artificial que había sido emitido en el programa “¿La Ves?”, de Todo Noticias (TN), y que derivó en una denuncia penal presentada por Tapia.

La Justicia concedió una medida cautelar a Chiqui Tapia contra Jony Viale.

La Justicia concedió una medida cautelar a "Chiqui" Tapia contra el periodista Jony Viale

Agosto mostró una nueva caída de la actividad en la industria automotriz.

Agosto mostró una nueva caída de la actividad en la industria automotriz

La medida fue dispuesta en el marco del expediente caratulado “Goldfarb, Jonatan Maximiliano y otros s/Amenazas”, que tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Distrito Pilar.

El material que molestó a "Chiqui" Tapia

El material cuestionado mostraba una representación de Tapia y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, frente a jugadores de la Selección Argentina. En la pieza se escuchaba una frase atribuida al personaje que representaba a Infantino en la que se hacía referencia a la posibilidad de que Tapia fuera preso y se incluía una amenaza de violencia sexual contra el futbolista Nicolás Paz.

Según consta en la resolución, luego de la exhibición del video la transmisión regresó al estudio, donde se encontraban Goldfarb y Mercuriali, quienes reaccionaron al contenido y realizaron comentarios vinculados con la pieza. La Justicia aclaró que la investigación deberá determinar el origen del material, las circunstancias en las que fue incorporado al programa y el grado de intervención que tuvo cada uno de los denunciados.

Para fundamentar la cautelar, la Justicia consideró que existía un episodio concreto y objetivamente documentado mediante un registro audiovisual y que, con el grado de probabilidad propio de esta instancia, podía sostenerse la intervención de Goldfarb y Mercuriali en la difusión pública y el tratamiento al aire del material.

La resolución también señaló que las expresiones contenidas en el video podían ser analizadas, de manera provisoria, bajo las figuras previstas en los artículos 149 bis y 209 del Código Penal.

Uno de los argumentos centrales para disponer la prohibición fue el carácter digital del contenido. Según el fallo, la emisión televisiva no agotó la posibilidad de difusión porque el material puede seguir circulando y ser reproducido en redes sociales y otras plataformas. Por ese motivo, la Justicia entendió que existía una necesidad cautelar concreta para evitar la reiteración de la conducta investigada y eventuales consecuencias posteriores.

Además, la resolución ordenó poner los hechos en conocimiento del Enacom para que el organismo intervenga dentro del ámbito de sus competencias y dispuso notificar a ARTEAR S.A./Todo Noticias (TN) sobre lo resuelto.

La investigación penal, de acuerdo con el propio fallo, continúa abierta. Entre los puntos que deberán determinarse figuran el origen del video generado mediante inteligencia artificial, cómo fue incorporado al programa, cuál fue la participación concreta de cada uno de los denunciados y cuál es, en definitiva, la significación jurídico-penal de los hechos.

Chiqui Tapia Jonatan Viale AFA
Noticias relacionadas
El Gobierno británico advirtió a Javier Milei. 

El Gobierno británico advierte a Milei: "Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas"

El gobierno argentino estableció un régimen de sanciones para las petroleras que exploten recursos en Malvinas.

Las petroleras que operan en las islas Malvinas le respondieron a Javier Milei

quienes estan detras del proyecto sea lion, que busca extraer petroleo de las islas malvinas

Quiénes están detrás del proyecto Sea Lion, que busca extraer petróleo de las Islas Malvinas

La Justicia declaró la quiebra de la firma que controlaba la cadena Musimundo. 

La Justicia declaró la quiebra de la firma que controlaba una histórica cadena de electrodomésticos

Ver comentarios

Lo último

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

La Justicia concedió una medida cautelar a Chiqui Tapia contra Jony Viale

La Justicia concedió una medida cautelar a "Chiqui" Tapia contra Jony Viale

Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

Ultimo Momento
La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

La Justicia concedió una medida cautelar a Chiqui Tapia contra Jony Viale

La Justicia concedió una medida cautelar a "Chiqui" Tapia contra Jony Viale

Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

Platense y Deportivo Riestra igualaron en Vicente López

Platense y Deportivo Riestra igualaron en Vicente López

OSER ampliará el horario de atención en la sede de Gualeguay

OSER ampliará el horario de atención en la sede de Gualeguay

Policiales
La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

Acceso a Piedras Blancas: automóvil despistó y chocó contra una vivienda

Acceso a Piedras Blancas: automóvil despistó y chocó contra una vivienda

Homicidio en Paraná XIV: revelan que el arquitecto Bassi fue torturado hasta la muerte

Homicidio en Paraná XIV: revelan que el arquitecto Bassi fue torturado hasta la muerte

Un camión chocó contra la cabecera de un puente en Villa Elisa

Un camión chocó contra la cabecera de un puente en Villa Elisa

Detuvieron a dos hombres por el incendio de un contenedor que terminó destruyendo un auto

Detuvieron a dos hombres por el incendio de un contenedor que terminó destruyendo un auto

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

OSER ampliará el horario de atención en la sede de Gualeguay

OSER ampliará el horario de atención en la sede de Gualeguay

La Justicia llegó 13 años después, manifestaron desde la UCR tras la condena a Urribarri

"La Justicia llegó 13 años después", manifestaron desde la UCR tras la condena a Urribarri

Procesaron a cuatro exintegrantes del Regimiento Concordia por delitos de lesa humanidad

Procesaron a cuatro exintegrantes del Regimiento Concordia por delitos de lesa humanidad

Túnel Subfluvial: se realizó el mantenimiento de los desagües

Túnel Subfluvial: se realizó el mantenimiento de los desagües

Dejanos tu comentario