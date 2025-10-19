Estudiante se disfrazó de "mujer violada" y generó repudio en un viaje de egresados.

El video del estudiante disfrazado de "mujer violada" se viralizó desde Bariloche y desató repudio en redes y en la comunidad educativa de Córdoba.

Un estudiante cordobés se disfrazó de "mujer violada" durante un viaje de egresados en Bariloche , lo que generó indignación en la comunidad educativa y en las redes sociales. El video, en el que aparece con un vestido roto, manchas rojas simulando sangre y la palabra "violada" en su espalda, se viralizó rápidamente, desatando fuertes críticas.

El estudiante, que cursa en la escuela IPET 267 de Bell Ville, una ciudad ubicada a unos 100 km al sur de Córdoba, ha sido el centro de controversia. En declaraciones a Cadena 3, la directora del establecimiento, Cecilia Miatello, expresó que el hecho fue "totalmente lamentable" y que no refleja los valores promovidos por la escuela. Miatello destacó que, aunque el viaje de egresados fue una actividad privada y organizada por los padres de los estudiantes, la institución trabaja en el proyecto de Educación Sexual Integral (ESI) durante todo el año. "Es algo que se trabaja, no es que nunca se habló o no se trabajó. Entendemos que la escuela ha enseñado y hay algo que estos alumnos no han aprendido o los aprendizajes no fueron lo suficientemente significativos para ellos", comentó.

Se disfrazó de "mujer violada" en Bariloche y provocó repudio generalizado

Además, la directora subrayó que, aunque la situación ocurrió en una habitación privada, el problema surgió cuando el video se viralizó en las redes sociales, lo que violó el acuerdo de convivencia escolar que promueve el respeto, la igualdad y la no discriminación. Miatello concluyó diciendo que se tomarían acciones reparadoras una vez que los estudiantes regresen a la escuela.

Por otro lado, algunos compañeros del estudiante involucrado publicaron un comunicado disculpándose por lo ocurrido. Reconociendo la gravedad de la situación, aclararon que el hecho estaba "desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados". También expresaron que, como adolescentes, comprendían la delicadeza del tema y pidieron disculpas por el acto.

Otro grupo de estudiantes de la misma promoción también emitió un comunicado, condenando el hecho y expresando su repudio hacia las imágenes. Señalaron que no se trataba de una simple "cosa de adolescentes", sino de una naturalización de la violencia contra los cuerpos y un acto de deshumanización que no debía ser justificado. En el comunicado, aseguraron que muchos de los estudiantes de la promoción no participaron de este episodio y que no estuvieron presentes en el viaje a Bariloche.

Finalmente, en un mensaje claro, afirmaron: "La promo 25 no son un grupo de estudiantes irresponsables que dejaron nuevamente a nuestra escuela expuesta a la mirada social que nos condena", defendiendo así la integridad de la mayoría de sus compañeros y destacando el rechazo a cualquier forma de violencia.

El Ministerio de Educación de Córdoba y las autoridades del Ipet 267 "Antonio Graziano" de Bell Ville están evaluando la aplicación de una sanción al estudiante de séptimo año que se disfrazó de "mujer violada" en Bariloche. Este hecho generó una ola de repudio tanto en la comunidad educativa como en redes sociales. La respuesta institucional se encuentra en proceso, con la posibilidad de aplicar medidas reparadoras una vez que los estudiantes regresen a clases.