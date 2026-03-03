Uno Entre Rios | La Provincia | Equipaje

Villaguay: joven denunció gritos por no pagar la carga de equipaje, ¿es obligatorio?

Una estudiante denunció que le gritaron por no pagar la carga de equipaje y abrió el debate sobre si la colaboración en la terminal es obligatoria.

3 de marzo 2026 · 15:12hs
Un testimonio difundido en redes sociales volvió a poner en discusión una situación que, según una estudiante de Villaguay, se repite desde hace tiempo en la nueva Terminal de Ómnibus "Juan Pablo II".

La joven decidió hacer público un episodio que, aseguró, le provocó incomodidad y vergüenza al momento de viajar. El hecho involucra al trabajador que desde hace años se encarga de subir equipajes al maletero de los colectivos en la estación local.

Villaguay: polémica por la carga de equipaje, ¿la colaboración es obligatoria?

Nueva Terminal de Ómnibus Villaguay (1).jpeg

"Soy estudiante y vivo con la plata justa, a veces no tengo para pagarme un remís hasta la terminal", expresó. En ese marco, relató que cuando se disponía a viajar el hombre le indicó que debía entregar una colaboración económica por subir su valija. "El señor me dijo que tenía que colaborar y le respondí 'no tengo efectivo', a lo que él me grita en la terminal, donde todos escucharon: 'Tenés que colaborar, es una ley'".

La estudiante cuestionó el modo en que fue tratada. "Me pareció una falta de respeto que me haya gritado así y también a más personas que no tenían plata para darle. Yo no tenía problema en subir el equipaje si no tenía para darle, pero me parece demasiado atrevido gritar de la manera en que lo hizo cuando uno hoy vive con lo justo y más si es estudiante", manifestó.

Asimismo, señaló que no se trataría de un hecho aislado. "No es la primera vez que me lo exige, pero sí la primera vez que me lo grita, lo cual me pareció demasiado. Tampoco deja que una suba sus cosas". Y agregó: "Hace tres años que viajo y siempre veo que pasa lo mismo. Cuando te ve haciendo la fila con un bolso, te dice que hay que guardarlo para viajar más cómodo".

De acuerdo con su relato, otras personas habrían atravesado situaciones similares. "Fueron varias personas a las que les gritó lo mismo", afirmó. Incluso indicó que "a otro chico le dijo que se le podía perder el bolso si no colaboraba".

La joven remarcó que lo ocurrido no pasó inadvertido. "Hay muchos testigos y hasta los propios choferes que vieron todo". Según contó, fueron otros pasajeros quienes intervinieron para respaldarla: "En un momento me moría de vergüenza hasta que los demás pasajeros dijeron que cómo iba a hacer eso. Los que vieron la situación me decían que cómo iba a hacer eso, que subían ellos solos el equipaje para no pasar esa vergüenza".

Tras la difusión del caso, las reacciones no tardaron en aparecer. "En muchos comentarios lo defienden, diciendo que es el trabajo de él, pero si uno quiere subir su bolso se enoja, o si le das menos de 2 mil pesos también. Las personas que lo defienden no vivieron mi situación", sostuvo.

El planteo abrió un intercambio de opiniones entre vecinos y usuarios de redes, reavivando el debate sobre las condiciones en que se presta el servicio en la terminal y el carácter voluntario (o no) de la colaboración solicitada.

Equipaje Estudiante Villaguay
