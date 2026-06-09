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Encontraron con vida a Luciana Barrios tras más de 24 horas de intensa búsqueda en Córdoba

Luciana Barrios, la adolescente de 15 años buscada en Colonia Caroya, fue encontrada con vida tras más de 24 horas de intensa búsqueda.

9 de junio 2026 · 16:50hs
Encontraron con vida a Luciana Barrios tras más de 24 horas de intensa búsqueda en Córdoba.

Encontraron con vida a Luciana Barrios tras más de 24 horas de intensa búsqueda en Córdoba.

Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años que era buscada desde el lunes en Colonia Caroya, Córdoba, fue encontrada con vida luego de más de 24 horas de intensa búsqueda.

La joven había sido vista por última vez al salir del Colegio Presbítero José Bonoris el lunes al mediodía. Desde entonces, las autoridades desplegaron un amplio operativo que incluyó rastrillajes por tierra, controles en rutas, análisis de cámaras de seguridad y el seguimiento de distintas pistas.

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Apareció Luciana Barrios: la adolescente fue hallada con vida en Córdoba

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La desaparición había generado una profunda preocupación entre familiares, amigos y vecinos de la zona, quienes colaboraron activamente en la difusión de su búsqueda a través de redes sociales y distintos medios de comunicación.

Fuentes vinculadas al operativo confirmaron que Luciana fue hallada con vida y se encuentra bajo resguardo de las autoridades competentes. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las circunstancias en las que fue localizada ni sobre su estado de salud.

Tras conocerse la noticia, familiares y allegados expresaron su alivio y agradecieron el apoyo recibido durante las horas en que se mantuvo el operativo de búsqueda.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias de su ausencia.

Luciana Barrios Córdoba Búsqueda
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La adolescente es buscada desde el 8 de junio. Tiene tez blanca, contextura delgada, 1,59 metros de altura, ojos marrones y cabello castaño oscuro largo.

Alerta Sofía por Luciana Barrios Alarcón, desaparecida en Colonia Caroya

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