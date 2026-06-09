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Entrerriana desapareció en Buenos Aires a horas de dar a luz: la hallaron golpeada y su bebé nació sin vida

La joven embarazada fue encontrada inconsciente, con un fuerte golpe en la cabeza y heridas en distintas partes del cuerpo.

9 de junio 2026 · 14:59hs
EMBARAZADA. Entrerriana desapareció en Buenos Aires a horas de dar a luz: la hallaron golpeada y su bebé nació sin vida

EMBARAZADA. Entrerriana desapareció en Buenos Aires a horas de dar a luz: la hallaron golpeada y su bebé nació sin vida

Una joven oriunda de Gualeguaychú, embarazada de nueve meses y era buscada desde la tarde del domingo en Buenos Aires, fue hallada cerca de la medianoche en la misma zona donde había desaparecido. Sin embargo, el desenlace estuvo marcado por una tragedia: su bebé nació sin vida y las circunstancias de lo ocurrido son investigadas por las autoridades.

Se trata de Luisana Gallardo, de 27 años de edad, quien había salido de su domicilio en el barrio Bancalari de la localidad bonaerense de Don Torcuato (Partido de Tigre), entre las 17 y las 17.30 del domingo y no regresó. Según informó su madre, Liliana Flecha, la joven fue encontrada inconsciente, con un fuerte golpe en la cabeza y heridas en distintas partes del cuerpo.

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De acuerdo con el relato de Flecha, Luisana no recuerda qué ocurrió durante las horas en que permaneció desaparecida. “Ella apareció, gracias a Dios apareció; lamentablemente perdió a su bebé y tuvo un golpe fuerte en la cabeza y están investigando. Ella quedó inconsciente y por un llamado del 911 la encontraron”, expresó la madre de la joven.

Según explicó, tras el llamado al servicio de emergencias, un patrullero acudió al lugar y luego una ambulancia la trasladó al Hospital Materno de Tigre, donde le realizaron los estudios correspondientes. “Ahí corroboramos todo lo que nos informó la doctora”, señaló.

Respecto del lugar donde fue encontrada, Flecha señaló que la vivienda de su hija está ubicada en una zona cercana a matorrales, al arroyo Bancalari y a las vías ferroviarias. “En esa zona apareció”, indicó.

Sin respuestas

La madre también reveló que el último dato conocido antes de la desaparición fue un mensaje a su abuela, a quien le avisó que iba a salir a comprar.

La desaparición había generado una intensa búsqueda por parte de familiares, amigos y su pareja, Sebastián, quienes durante horas intentaron localizarla sin éxito. También se realizaron consultas en hospitales de la zona, aunque sin obtener información sobre su paradero.

Luisana tenía previsto internarse este lunes para la inducción del parto. En tanto, su madre había viajado de urgencia desde Gualeguaychú para acompañarla en el nacimiento, pero se enteró de la situación mientras se encontraba en camino.

Las autoridades investigan ahora qué ocurrió durante las horas en que la joven estuvo desaparecida y cómo se produjeron las lesiones que presentaba al momento de ser hallada.

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