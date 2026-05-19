El Banco Central sumó este martes 144 millones de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió este martes otros US$144 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió este martes otros 144 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), por lo que lleva comprados más de US$8.300 millones desde que inició el año.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la autoridad monetaria llegó a las 90 jornadas consecutivas en donde se hace de divisas. En particular, este martes adquirió US$144 millones en el mercado mayorista.

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Así, la entidad que conduce Santiago Bausili llegó a los US$8.378 millones comprados desde que puso en marcha la "fase 4" del programa monetario, en enero de este año. Ese número representa el 83% de la meta pactada.

En la misma se dispuso adquirir entre US$10.000 millones y US$17.000 millones dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

Con respecto al lunes, las reservas internacionales aumentaron su stock en US$54 millones, pasando a los US$46.190 millones.

El monto máximo que alcanzaron las mismas fue de US$46.905 durante la gestión de Javier Milei, en febrero de este año.

La palabra del presidente del Banco Central

El lunes, el titular del BCRA brindó una conferencia de prensa sobre el Informe de Política Monetaria (IPOM) y los Estados Contables Ejercicio 2025.

Allí adelantó que se mantendrá el cepo para operaciones cambiarias de las empresas, confirmó que renegociarán el swap de moneda con China y habló sobre la morosidad de los usuarios de tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

Junto a su vice, Vladimir Werning, detalló que lo sucedido deberá ser “un proceso de aprendizaje de los bancos, que volvieron a dar crédito. Deberán ajustar sus criterios. Tienen que mejorar su administración en los créditos, especialmente en los usuarios que toman ventajas”.

“Hay dos soluciones: podemos absorber pérdidas. Eso no va a pasar. La alternativa: hay que regular. Se puede establecer que se muevan en las reglas de juego pero cada banco sabe qué puede hacer y qué no, tienen sus normativas”, aseveró Bausili.