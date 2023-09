Empresas de colectivos suspenderán el servicio nocturno

LEER MÁS: Usuarios de colectivos denuncian demoras mayores a la normal

Las empresas informaron que el aporte proporcional que el tesoro nacional destina al AMBA es del 85%, mientras que el servicio en el interior del país recibe un 15%: "Es una clara expresión de unitarismo en el reparto de los fondos de origen nacional", expresaron y agregaron, "Solicitamos que, de una vez por todas, se le de al interior un trato igualitario y equitativo, dado que nuestras provincias también experimentan los nocivos efectos de las devaluaciones del peso, el aumento de los combustibles, los incrementos salariales y el incremento general de todos los precios de la economía".

Embed PARALIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL INTERIOR DEL PAÍS. La FATAPadvierte que, de mantenerse las actuales condiciones económicas en la que se prestan los servicios de transporte por automotor de pasajeros urbanos y suburbanos del Interior del País y SIN ASISTENCIAS DEL — FATAP INFORMA (@FATAPinforma) September 19, 2023

Por estos motivos expuestos, Fatap indicó: "Ponemos en conocimiento de nuestros usuarios y trabajadores que, en las próximas semanas, será imprescindible reducir servicios y suspender a los trabajadores afectados, como índice de manera de evitar una paralización total de la actividad". Finalmente, adelantaron que mantendrán las instancias de diálogo con las autoridades para buscar una solución.

Qué pasará en Paraná

Ante este comunicado UNO consultó con Marcelo Lischet, titular de Buses Paraná, quien informó que está en camino a Buenos Aires a raíz de esta problemática y, junto a otros miembros de Fatap, esperan conseguir una audiencia en el Ministerio de Transporte de la Nación.

"Como dice el comunicado, no tenemos certeza de lo que sucederá en septiembre. En Paraná no somos ajenos a este conflicto, pero estamos a la espera de soluciones", indicó y adelantó que, si el panorama no mejora, la empresa que brinda el servicio de transporte urbano de pasajeros en la capital entrerriana adherirá a la suspensión del servicio nocturno.