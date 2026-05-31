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PyMEs: alertan por cierre de una 25.000 empresas y la caída de 364.000 empleos

“Festejan la paz cambiaria y la baja del riesgo país a costa de la aniquilación de las PyMEs”, advierten desde Industriales PyMEs Argentinos (IPA)

31 de mayo 2026 · 11:22hs
“Festejan la paz cambiaria y la baja del riesgo país a costa de la aniquilación de las PyMEs”

“Festejan la paz cambiaria y la baja del riesgo país a costa de la aniquilación de las PyMEs”, advierten desde Industriales PyMEs Argentinos (IPA) 
“Festejan la paz cambiaria y la baja del riesgo país a costa de la aniquilación de las PyMEs”

Foto: Freepick

“Festejan la paz cambiaria y la baja del riesgo país a costa de la aniquilación de las PyMEs”, advierten desde Industriales PyMEs Argentinos (IPA) 
“Festejan la paz cambiaria y la baja del riesgo país a costa de la aniquilación de las PyMEs”

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“Festejan la paz cambiaria y la baja del riesgo país a costa de la aniquilación de las PyMEs”

“Festejan la paz cambiaria y la baja del riesgo país a costa de la aniquilación de las PyMEs”, advierten desde Industriales PyMEs Argentinos (IPA) 

Industriales PyMEs Argentinos (IPA) volvió a alertar sobre la crisis terminal que atraviesa el sector, en donde enumeró que casi 25.000 empresas cerraron desde la asunción de Javier Milei, al tiempo que se perdieron más de 364.000 puestos de trabajo.

"Estamos ante un modelo que festeja la paz cambiaria y el riesgo país a costa de la destrucción sistemática del mercado interno y la aniquilación de las Pymes. El rebote de la actividad del que habla el Gobierno es un espejismo para la economía real, porque el crecimiento no derrama y está atado exclusivamente a sectores extractivos que no generan empleo masivo. Mientras tanto, las fábricas y los comercios siguen bajando las persianas todos los días", advirtió el presidente de IPA, Daniel Rosato.

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Desde la asociación de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) detallaron el desaliento que traen los datos sobre el mercado laboral y la situación de las empresas. En concreto, aseguran que el mercado de trabajo lleva 26 meses consecutivos en terreno negativo. Esto trajo la destrucción de 364.554 empleos asalariados y el cierre definitivo de 24.978 empresas aportantes desde diciembre de 2023.

La industria manufacturera fue la más golpeada por el mod

elo económico actual: perdió 48.950 puestos formales tras registrar una baja interanual en abril.

Industria metalúrgica Pymes RIGI .jpg

Los datos fueron elaborados y procesados por el Informe de Coyuntura Económica del Observatorio IPA, que dirige el economista Federico Vaccarezza. El estado que atraviesan las PyMEs se da como consecuencia de una combinación entre una "inflación rígida" y un "tipo de cambio inamovible", lo que definen como efecto pinza por el cual los costos en pesos "suben rápido" mientras que el tipo de cambio oficial "permanece planchado", lo que "quita competitividad externa a las fábricas y encarece a la economía nacional en dólares".

El informe alerta, además, por la caída en las ventas de supermercados -cayeron 3,1% en el primer trimestre- y la correlación entre la "crisis de ingresos" y el consumo estancado: el Observatorio detalló que casi el 60% de las compras en supermercados se realizaron mediante tarjetas de crédito u otros medios de pago diferidos.

Consumo supermercados autoservicios consumidores

Rosato insistió en la necesidad de "tener una macroeconomía estable y previsible para planificar los negocios", pero dejó claro que la prioridad es "que existan condiciones para el desarrollo de las empresas". "De nada sirve tener estabilidad financiera si las PyMEs quiebran", sostuvo.

En otro tramo del documento, cuestionaron los resultados de la cuenta externa que consiguió el Gobierno, donde definieron al saldo comercial positivo como "un superávit por compresión".

"Si bien el país acumuló un saldo favorable de US$8.277 millones, las divisas ingresaron principalmente por los sectores primarios y extractivos, mientras que la compra externa de 'Bienes de Capital' (-7,1%) y 'Piezas' (-23,1%) se desplomó", explicaron.

Por último, desde IPA advirtieron sobre la viabilidad del rumbo económico actual: "Ante la falta de motores claros de reactivación interna, la entidad proyectó un escenario crítico en caso de fallar el flujo de divisas, lo que forzaría un mayor cepo cambiario que asfixiaría aún más a la industria y pondría en jaque el capital político del programa de estabilización".

pymes Empresas Empleo
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