Buses Paraná: "Vamos a prestar servicio hasta donde alcance la plata"

“En febrero no se había cobrado nada de la Nación, arrastrando una deuda del mes de enero. En ese momento se pactó un aumento salarial hasta junio. La Nación no envió los fondos con el aumento que se había pactado, con un agravante para las provincias, que no podía liquidar lo que se había acordado. Hicieron un anticipo a cuenta, las empresas con endeudamiento aportaron para que el servicio se siga prestando y llegamos a esta situación donde la Provincia modifica la forma de liquidación: la ciudad de Paraná tuvo una quita de 18 millones de pesos, que impacta en todo el sistema de transporte”, describió el empresario.

Lischet negó que la Provincia se encuentre al día con la transferencia de subsidios: “Nos deben 18 millones de pesos del mes de enero y 18 millones de pesos de febrero, mientras que el mes de marzo no lo han liquidado.Y nos deben plata del año pasado; en concreto, son aproximadamente 120 millones de pesos que la Provincia está debiendo a todo el transporte de Paraná”, dijo en declaraciones al programa En Voz Alta, que se emite por Radio 10 Paraná.

En ese marco aclaró que los fondos remitidos por el gobierno provincial corresponden “son subsidios con el importe viejo del año pasado, no adelantó los subsidios con los montos que la Nación fijó. Se debe recordar que se modificó el Presupuesto nacional en diciembre, donde se aprobó un aumento para el interior. Allí se acordó que las provincias iban poner el mismo monto que la Nación. La Nación pone 212 millones de pesos para Entre Ríos, y en la misma sintonía, la provincia debería poner 212 millones de pesos".

Por último, sostuvo que la situación afecta no sólo a los salarios, sino también a las unidades que prestan el servicio: "No solamente pagamos sueldos, sino que también necesitamos recomponer nuestra flota, y eso lleva al incumplimiento de las frecuencias. No faltan unidades. Pero con la antigüedad de los coches, que desde 2018 no se cambian unidades, vemos que se va deteriorando y no tenemos los medios para reparaciones necesarias".