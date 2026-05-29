El Centro Comercial e Industrial de Paraná difundió un comunicado y expresó su preocupación por el cierre de empresas en la ciudad, como Menghi SRL.

"El cierre de Menghi SRL es el síntoma de un círculo vicioso que asfixia a nuestras pymes"

"La recesión prolongada, la alarmante caída de ventas, el atraso de los salarios reales y la consecuente falta de circulante destruyen el entramado productivo de Paraná tras dos años de agonía económica", comienza el comunicado difundido por el Centro Comercial e Industrial de Paraná durante este viernes.

"Este doloroso suceso no representa un hecho aislado, sino la consecuencia directa y previsible de un modelo macroeconómico que ha consolidado una recesión severa y un deterioro del mercado interno que resulta insostenible para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de la región. Desde nuestra institución advertimos que el tejido comercial e industrial de la capital entrerriana se encuentra atrapado en un destructivo círculo vicioso económico que viene girando ininterrumpidamente desde hace dos años. Lejos de avizorar un punto de inflexión, la velocidad de esta inercia recesiva se está acelerando, devorando el capital, el esfuerzo generacional de los empresarios locales y, fundamentalmente, las fuentes de empleo genuino de nuestros vecinos", sentenciaron desde el sector.

Resistencia empresarial

La dinámica contractiva que afronta la economía local, según el Centro, "opera como una espiral donde cada variable desborda negativamente sobre la siguiente, anulando cualquier capacidad de resistencia empresarial" en determinadas características:

*Atraso Salarial Prolongado: La inflación acumulada y la devaluación del poder adquisitivo han erosionado drásticamente el salario real de los trabajadores dependientes e independientes de nuestra comunidad.

*Falta de Circulante en el Mercado: Sin ingresos suficientes en los hogares, se desploma la liquidez en la calle. El dinero desaparece del mostrador y el mercado interno se vacía de capacidad de compra.

*Caída Drástica de las Ventas: Como consecuencia de lo anterior, los comercios y las industrias locales registran mínimos históricos de facturación, mientras los costos fijos, tarifas de servicios públicos e impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales continúan en alza masiva.

*Asfixia Operativa y Cierre de Pymes: La imposibilidad de sostener las estructuras operativas básicas obliga al desmantelamiento de empresas históricas y a la pérdida masiva de puestos de trabajo.

Caso Menghi SRL

El caso de Menghi SRL, cuyos propietarios expresaron con dolor la decisión de “bajar los brazos” ante la imposibilidad de competir y subsistir, grafica con exactitud este diagnóstico. Cuando una metalúrgica con medio siglo de historia —que ha superado múltiples crisis macroeconómicas en la Argentina— se ve forzada a clausurar sus operaciones, queda en evidencia que el margen de subsistencia de las pymes se ha agotado por completo. Las empresas ya no tienen stock que liquidar, costos que recortar ni ahorros propios que sacrificar.

El cese de operaciones de una metalúrgica o de plantas industriales locales (como el reciente freno y despidos masivos reportados también en el sector de aberturas de madera en el Parque Industrial de nuestra ciudad) genera un impacto multiplicador negativo. Afecta de manera inmediata a proveedores de insumos, talleres logísticos, prestadores de servicios técnicos y, de forma agregada, al comercio minorista de Paraná, que se nutre del consumo de las familias que hoy pierden su sustento diario.

"Desde el Centro Comercial e Industrial de Paraná no podemos permanecer pasivos contemplando cómo la persiana de cada fábrica o local comercial que se cierra extingue un pedazo del futuro productivo de nuestra ciudad. Hacemos un llamado urgente a las autoridades gubernamentales —provincial y nacional— para conformar de inmediato mesas de emergencia productiva. Es imperativo instrumentar alivios fiscales reales, líneas de financiamiento a tasas subsidiadas para capital de trabajo y políticas de sostenimiento del empleo antes de que la destrucción del entramado pyme sea total. No hay país, provincia ni ciudad viable sin empresas locales. La inacción de hoy es la desocupación y pobreza del mañana", finalizaron.