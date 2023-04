Colectiveros: "Lischet sale a llorar para que le den subsidios"

Durante la breve charla aseguró que el servicio se presta con normalidad, aunque dijo estar al tanto de la decisión de restringir el servicio en horario nocturno. “Nosotros seguimos trabajando, esperando alguna novedad, pero los que tienen que dar respuesta son los empresarios, ya que ellos anunciaron la medida”, acotó.

Colectivos transporte público Paraná horarios 1.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

"Lischet sale a llorar"

"Sale a llorar Marcelo Lischet para que le den subsidios, y no van a suspender a nadie, entre los trabajadores no sabemos nada de eso. Es más para el afuera que habla Marcelo. Es lo único que puedo decir y que sé. Ustedes tienen que hablar con la empresa", justificó otro de los transportistas consultados por UNO. Luego agregó: "No creo que suspendan choferes porque ahí se arma la batahola, porque ahí intervendría el gremio. Es todo un circo de parte de la empresa, y de su titular, para ejercer presión y conseguir la transferencia de subsidios. No les conviene suspender gente, porque ahí cambiaría la situación. Estamos tranquilos porque no va a pasar eso y si lo hace sabe la que se le viene".

colectiveros_7.jpg

El silencio de UTA

Hasta el momento la delegación Entre Ríos de la Unión Tranviarios Automotores (UTA) no se ha pronunciado respecto a la medida que afectará a sus agremiados, medida que afecta a choferes de todo el país y por la cual este miércoles por la tarde habrá una reunión de las cámaras empresarias y funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación. El martes el secretario general de la seccional UTA Entre Ríos, Juan José Brito, indicó a UNO que el gremio no ha decidido ninguna medida por el momento porque "no han sido notificados de nada".

El silencio se da en el marco de un comunicado difundido este martes por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) que adelantó que no podrá cumplir con los acuerdos salariales hechos con la Unión Tranviarios Automotores (UTA) por los incumplimientos del Fondo Compensador, entre otras cosas. La organización expresó además que consideran caído dicho acuerdo y que los servicios se verán afectados con reducciones de frecuencias y unidades. En tanto FATAP exhortó a autoridades nacionales a "asumir sus responsabilidades ante los usuarios, empresas y trabajadores”.