El Papa León XIV confirmó el viaje a Argentina: su emotivo mensaje y el último parte de salud

El Papa León XIV publicó unas palabras en sus redes sociales antes de su visita a Sudamérica, del 6 al 17 de noviembre. El Vaticano difundió novedades

El Papa León XIV confirmó, este lunes, su viaje a nuestro país, luego de haber sido operado recientemente por un adenocarcinoma pulmonar: "¡Argentina, allá vamos!", publicó en su cuenta oficial de la red social X.

Por su parte, El Vaticano emitió un comunicado donde asguraron que el Sumo Pontífice "ha expresado alegría y entusiasmo" por su próximo viaje hacia América Latina, además de manifestar "sus esperanzas" de que dicha visita "fortalezca el compromiso de los cristianos en la proclamación del Evangelio".

“Estoy deseando regresar al continente donde he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para que abramos nuestros corazones los unos a los otros, fortalezcamos nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovemos nuestro compromiso de proclamar el Evangelio con alegría”, aseguró el Papa desde el texto emitido por la Santa Sede.

"Avanza bien"

En la misma línea, aseguraron que su médico, el doctor Luigi Carbone, informó que su recuperación "avanza bien" y remarcaron que goza de "buena salud": "Los últimos exámenes atestiguaron su buena salud y condición clínica favorable”, agregaron.

El Sumo Pontífice llegará el domingo 8 de noviembre, en el marco de su primera visita oficial que se extenderá hasta el miércoles 11; su agenda incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Llegará a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, en un vuelo procedente de Uruguay, y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, además de brindar un discurso en el Palacio Libertad.