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El papa León XIV continúa su recuperación y el miércoles retomará las audiencias con los fieles

Luego de recibir el alta médica, el papa León XIV permanece en el Vaticano. Está previsto que el miércoles encabece la audiencia general en San Pedro.

19 de octubre 2026 · 16:18hs
El papa León XIV continúa su recuperación y el miércoles retomará las audiencias con los fieles.

El papa León XIV continúa su recuperación y el miércoles retomará las audiencias con los fieles.

El papa León XIV continúa su recuperación posoperatoria en el Palacio Apostólico del Vaticano y tiene previsto retomar este miércoles sus actividades públicas con la celebración de la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Así lo informó este lunes la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El Sumo Pontífice recibió el alta médica el sábado, luego de permanecer cinco días internado en el Policlínico Gemelli de Roma, donde fue intervenido quirúrgicamente el martes pasado por un adenocarcinoma de pulmón.

Tras regresar al Vaticano, León XIV realizó su primera aparición pública el domingo, cuando rezó el tradicional Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. En esa oportunidad, saludó a unas 15.000 personas que se congregaron en la Plaza de San Pedro para expresarle su afecto y acompañamiento.

Confirman la audiencia general del miércoles

La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que, por el momento, se mantiene la audiencia general prevista para este miércoles en la Plaza de San Pedro, donde el Papa volverá a encontrarse con los fieles después de su intervención quirúrgica.

Sin embargo, todavía no se difundieron precisiones sobre las características de la actividad ni se informó si el Pontífice realizará su habitual recorrido entre los asistentes a bordo del papamóvil.

La continuidad de la agenda pública estará sujeta a la evolución de su recuperación y a las indicaciones del equipo médico que supervisa su estado de salud.

Permanecerá en el Vaticano y no viajará a Castel Gandolfo

A diferencia de su rutina habitual, León XIV no se trasladará esta semana a su residencia de Castel Gandolfo, donde desde el comienzo de su pontificado acostumbraba permanecer entre el lunes y el martes por la noche para desarrollar tareas y descansar.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el Pontífice continuará alojado en el Palacio Apostólico mientras avanza su recuperación.

El cirujano Stefano Margaritora, responsable de la intervención, señaló a los medios vaticanos que el proceso de recuperación podría extenderse aproximadamente diez días.

Por el momento, la Santa Sede no comunicó nuevas modificaciones en la agenda del Papa, aunque su actividad continuará condicionada por las recomendaciones médicas.

Papa León XIV Vaticano San Pedro
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