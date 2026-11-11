Letras Oscuras, un encuentro con la literatura de género en Paraná

La literatura de género tendrá su espacio este jueves 12 de noviembre, a las 21, con una nueva edición de Letras Oscuras

La literatura de género tendrá su espacio este jueves 12 de noviembre, a las 21, con una nueva edición de Letras Oscuras, un encuentro que reunirá libros, autores y lectores en la Cervecería Riera, ubicada en Laurencena 306, de Paraná. La actividad será con entrada gratuita y estará abierta a todo público.

La propuesta busca dar visibilidad a la producción literaria de género realizada en la región y generar un espacio de intercambio entre escritores y lectores, fuera de los ámbitos tradicionales de librerías y bibliotecas. La iniciativa parte de la convicción de que también desde estas latitudes se construyen historias y universos vinculados a este tipo de literatura.

Letras Oscuras reúne a escritores y lectores en una noche de literatura en Paraná

Durante la jornada habrá libros a la venta, stands, música y la posibilidad de conocer a los autores y acercarse a sus producciones en un ambiente distendido, acompañado de gastronomía y bebidas.

La entrada será gratuita, aunque se podrá realizar una contribución voluntaria destinada a los autores. La consumición en el bar no está incluida. Para más información, comunicarse al 343 4514115.