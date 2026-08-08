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Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

El capitán de la Selección arribó a Rosario junto a su familia y se trasladó al Cementerio Parque El Prado, donde se realiza una ceremonia íntima.

8 de agosto 2026 · 21:50hs
Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge
Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge.

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge.

Lionel Messi llegó este sábado por la noche a Rosario para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció durante la madrugada a los 68 años. El capitán de la Selección Argentina arribó acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos y se dirigió directamente al Cementerio Parque El Prado, donde se realiza la ceremonia privada.

El futbolista aterrizó cerca de las 20.40 en el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, luego de viajar desde Fort Lauderdale, Estados Unidos, en un avión privado. Tras completar los trámites migratorios, Messi y su familia abandonaron la terminal bajo un importante operativo de seguridad.

El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.

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Desde allí, la familia se trasladó en una caravana escoltada por la Policía hasta el Cementerio Parque El Prado, donde se encuentran los restos de Jorge Messi. El trayecto demandó menos de 20 minutos.

La llegada del capitán argentino se produjo horas después de conocerse la noticia del fallecimiento de su padre. Jorge Messi murió este sábado a las 2 de la madrugada en una clínica de Rosario, luego de atravesar un período de problemas de salud.

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge.

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge.

La despedida se desarrolla de manera íntima y privada, con la presencia de familiares y allegados. Tanto en el aeropuerto como en las inmediaciones del cementerio se montó un operativo para preservar la privacidad de la familia durante este momento.

Messi llegó a Rosario directamente desde Estados Unidos, donde se encontraba cumpliendo con sus compromisos profesionales con Inter Miami. El futbolista tenía previsto disputar este sábado un partido ante Monterrey por la Leagues Cup, pero finalmente quedó al margen tras conocerse la muerte de su padre.

El viaje de regreso a la Argentina comenzó durante la mañana estadounidense. Messi partió desde el aeropuerto de Fort Lauderdale alrededor de las 11.19, hora de Miami, y llegó a Rosario poco después de las 20.30.

Jorge Messi tenía 68 años y fue una figura fundamental en la vida personal y deportiva de Lionel. Desde los primeros años de su carrera acompañó el crecimiento de su hijo y estuvo presente durante buena parte del camino que llevó al rosarino hasta la cima del fútbol mundial.

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi llegó al cementerio para despedir a su padre Jorge

La noticia de su fallecimiento generó muestras de afecto y acompañamiento desde distintos ámbitos del deporte argentino y mundial. Clubes, dirigentes, futbolistas y distintas instituciones expresaron sus condolencias a la familia Messi.

En Rosario, la ciudad donde Lionel nació y creció, la noticia también provocó una fuerte conmoción. Allí, el capitán argentino se reencontró este sábado con sus seres queridos para atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida.

La ceremonia en el Cementerio Parque El Prado marca así el último adiós de Lionel Messi a su padre, en un ámbito reservado para familiares y allegados.

Lionel Messi Padre Cementerio Jorge Messi
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