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Diputados: LLA habilita debate en comisión por la interpelación a Manuel Adorni

El objetivo central es vaciar de quórum el debate especial que la oposición había programado para este martes

22 de junio 2026 · 13:54hs
El objetivo central es vaciar de quórum el debate especial que la oposición había programado para este martes 

El objetivo central es vaciar de quórum el debate especial que la oposición había programado para este martes 

El bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) convocó formalmente a la comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara baja para debatir los proyectos de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El objetivo central del oficialismo, liderado por Martín Menem, es desactivar y vaciar de quórum la sesión especial que la oposición había programado para este martes 23, por ese motivo, LLA se unió estrechamente con los bloques aliados, como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), y así dejar sin sustento a los legisladores del peronismo y de la izquierda en el recinto.

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Al cabo de una serie de novedades que se fueron dando por la mañana: primero, la oficialización de la sesión pedida por la oposición hace más de diez días para tratar los proyectos contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Esa cita es para las 14 de este martes 23. Pero inmediatamente después el oficialismo hizo su jugada a dos bandas: para desactivar la sesión de la oposición, y a la vez permitir realizar la sesión del 24 impulsada por el oficialismo. Fue al convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar a partir de las 15 del martes 30 todos los expedientes previstos para la sesión pedida por la oposición. Una sesión para la cual la oposición sabía que no tendría los 2/3 para habilitar el debate sobre tablas, por lo que terminaría emplazando. Ahora no van a emplazar para algo que está convocado. Al menos no lo harán los diputados del Pro y la UCR, publica Parlamentario.

Fue en realidad el corolario de un trabajo realizado por el oficialismo y los diputados dialoguistas durante todo el fin de semana. Y que tiene como fin no solo dejar sin efecto a la sesión de este martes, que descuentan ya no tendrá quórum porque los dialoguistas no se sumarán.

Además, gana tiempo el oficialismo, ya que descomprime la relación con los aliados, y les da tiempo de paso con la resolución del tema Adorni, ya que este martes la Comisión de Asuntos Constitucionales “empezará” el debate de la interpelación, lo cual implica que no será un tratamiento exprés, como hubiera implicado un emplazamiento “con dictamen”.

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La sesión de este miércoles

Saldada la situación, el oficialismo podrá abrir las puertas del recinto de Diputados este miércoles, dado que ya no tendrá la amenaza de pedidos de emplazamientos.

Por eso el bloque LLA pidió sesionar este miércoles a las 12 con un temario que incluirá tratados internacionales, en primer lugar; luego lo más urgente: los acuerdos de conciliación con Bainbridge Ltd y Attestor Value Master Fund, para saldar las deudas que restan con holdouts. Y por último, la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, también conocido como “Súper RIGI”.

Diputados Manuel Adorni interpelación
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