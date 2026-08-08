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Jorge Messi, "Rosarino de alma y corazón": el emotivo adiós de Pablo Javkin

El intendente de Rosario despidió a Jorge Messi, padre de Lionel Messi, a través de redes sociales con un saludo a toda la familia

8 de agosto 2026 · 13:26hs
El funcionario presentó un homenaje a Messi tras la conquista del Mundial 2022.

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El intendente de Rosario Pablo Javkin despidió este sábado a Jorge Messi. Luego de la muerte del padre de Lionel Messi, el jefe del Palacio de los Leones compartió un emotivo y fraterno saludo para toda su familia a través de redes sociales, donde lo definió como un "rosarino de alma y corazón".

El titular de la Municipalidad se hizo eco de una noticia que tuvo repercusión internacional. Antes del mediodía ofreció sus condolencias públicamente por el fallecimiento del padre del futbolista de Inter Miami.

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Lionel Messi está en Rosario para darle el último adiós a Jorge, su padre

Lionel Messi y su papá Jorge.

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El mensaje de despedida de Javkin

Con una imagen en blanco y negro del capitán de la selección argentina y su papá, Javkin le dijo adiós al empresario de 68 años. Allí lo describió como un tipo sencillo y le agradeció por su amistad.

"Rosarino de alma y corazón, sencillo, buen tipoTe fuiste pronto, querido Jorge, papá de Leo y padrazo de todos tus cachorros. Te vamos a extrañar. Gracias por tu amistad. Abrazo enorme a toda la familia", expresó Javkin a través de sus cuentas oficials de X e Instagram.

¿Cuándo falleció Jorge Messi?

Jorge Messi falleció este sábado a la madrugada en el Sanatorio Centro, donde permanecía internado hacía dos semanas por problemas de salud.

El exempleado de Acindar fue un pilar fundamental de la carrera del futbolista rosarino. A lo largo de casi toda su trayectoria, se dedicó a ser su representante profesional. Recientemente, no pudo acompañar al resto de la familia a ver el Mundial 2026 y se quedó bajo tratamiento en la ciudad.

Messi Pablo Javkin Jorge Messi rosarino
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