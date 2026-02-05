Presencia entrerriana en la concentración de Las Yaguaretés.

Uno Entre Rios | Ovación | Las Yaguaretés

Las Yaguaretés se concentran en Casa Pumas con presencia entrerriana de Pedrozo y Reding, preparándose para la segunda etapa del SVNS en Nairobi.

5 de febrero 2026 · 11:49hs
Foto: Gentileza/Prensa UAR

Con presencia entrerriana, se confirmó la lista de convocadas de Las Yaguaretés para una concentración que se desarrollará desde este jueves y hasta el domingo en Casa Pumas, de cara a la primera etapa de la segunda división del Circuito Mundial Femenino de Rugby Seven, que se disputará en Nairobi, Kenia, el sábado 14 y domingo 15.

Una vez más, la concordiense Paula Pedrozo y la villaguayense Antonella Reding recibieron la citación para ser parte del seleccionado argentino.

LEER MÁS: Los Pumas conocen el fixture completo del Mundial de Rugby 2027

Con presencia entrerriana, Las Yaguaretés apuntan al SVNS 2 en Nairobi

Las Yaguaretés y Sudáfrica, finalistas en el SVNS 3 de Dubái, fueron los dos seleccionados que consiguieron las plazas para disputar el SVNS 2, que estará compuesto de tres etapas: Nairobi (sábado 14 y domingo 15), Montevideo (sábado 21 y domingo 22 de marzo) y San Pablo (sábado 28 y domingo 29 de marzo). Los seis equipos participantes (Argentina, Sudáfrica, Brasil, China, España y Kenia) jugarán en cada etapa un formato de todos contra todos, sumando puntos en una tabla general.

Finalizadas las tres etapas, los primeros cuatro seleccionados clasificarán a las Finales del Circuito Mundial (SVNS World Championship), que enfrentará a los mejores 12 seleccionados a lo largo de tres torneos: Hong Kong (viernes 17 al domingo 19 de abril), Valladolid (domingo 29 al martes 31 de marzo) y Bordeaux (viernes 5 al domingo 7 de junio). En la rama femenina esperan Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, Fiji y Gran Bretaña.

Facundo Salas, uno de los entrenadores de Las Yaguaretés, se refirió al encuentro del seleccionado en Casa Pumas: "En esta concentración vamos a seguir trabajando sobre nuestro sistema de juego, seguir afianzándonos y seguir mejorando en los ajustes que hacemos continuamente, tanto en ataque como en defensa".

A su vez, comentó sobre la actuación del equipo en el SVNS 3 de Dubái: "Hicimos nuestro balance del SVNS 3 y a partir de ahí ver qué cosas nuestras podemos mejorar para seguir avanzando y dar un paso adelante, tanto en ataque como en defensa, como en obtención del line y las salidas. Esta vez las salidas fueron muy productivas, agarramos muchas pelotas en la torre, y todo esto es producto del laburo y del esfuerzo de las chicas".

Respecto al SVNS 2 y lo que viene, agregó: "Ahora se viene el SVNS 2, con rivales muy exigentes, en donde nos van a hacer correr muchísimo más, nos van a hacer tomar decisiones mucho más rápido y tenemos que estar preparados para eso. Tanto buscamos este ascenso que tanto queríamos, así que ahora a seguir mejorando y poner el 110%, como decimos nosotros, de cara a lo que viene. Van a ser tres torneos muy exigentes en donde se juega todos contra todos, pero jugando con los mejores uno sigue mejorando y nuestras expectativas y sueños están intactos".

