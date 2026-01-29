Paraná: familias de víctimas reclaman la baja de la edad de imputabilidad

Familias de jóvenes atacados por menores marcharon en Paraná para reclamar justicia por las víctimas y para apoyar la baja de la edad de imputabilidad.

En un contexto marcado por el debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad , impulsado por el gobierno de Javier Milei, familiares de jóvenes víctimas de delitos cometidos por menores de edad se movilizaron este jueves en Paraná para exigir justicia y acompañar el tratamiento legislativo de la iniciativa.

La concentración tuvo lugar en Plaza 1° de Mayo y culminó con una marcha hacia el edificio de Tribunales, donde las familias entregaron escritos formales y visibilizaron su reclamo. Participaron allegados de Facundo Bracamonte, Eduardo Silva y Tomás Flores, jóvenes asesinados en distintos hechos violentos, y la familia de Katherine Alva, adolescente que sobrevivió a un ataque a balazos, registró UNO .

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

La manifestación se produjo luego de que el Gobierno nacional confirmara que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad será incluida en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso. El proyecto, que había quedado pendiente el año pasado por falta de consensos, propone finalmente fijar la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años, en lugar de los 16 actuales. También establece una pena máxima de 15 años de privación de la libertad para delitos graves, priorizando medidas alternativas y dejando la prisión como último recurso.

Pedido de justicia.jpeg Familiares volvieron a pedir justicia por Facundo Bracamonte. Foto de archivo. Foto: UNO/Gerónimo Flores

Durante la movilización, Dalila Vicari actuó como vocera del grupo y explicó que las familias decidieron unirse para visibilizar una problemática común. Definió al colectivo como “una unión que nunca debió existir”, integrada por personas que perdieron hijos, hermanos o padres a manos de adolescentes. En relación con los procesos judiciales en curso, advirtió que “se vence el reloj de la Justicia” y expresó la preocupación ante posibles liberaciones: “Estamos a días de que decidan si los asesinos vuelven a la calle o pagan por lo que hicieron”.

Según señaló, presentaron seis escritos dirigidos a funcionarios provinciales y magistrados, al considerar que “no es solo un caso policial, es una emergencia social”. El reclamo incluyó además el respaldo a la denominada Ley Jeremías (por Jeremías Monzón, de 15 años, asesinado por menores en diciembre, en Santa Fe), que propone juzgar los delitos por su gravedad y reducir la edad de imputabilidad. “Exigimos respuestas y que se apruebe la ley Jeremías y la baja de imputabilidad”, sostuvo Vicari.

Durante la jornada también se impulsó una campaña de adhesiones ciudadanas. Informaron que ya reunieron alrededor de 20.000 firmas y buscan ampliar el apoyo en todo el país. Consideró que la modificación legal “es muy necesaria” frente a la reiteración de hechos delictivos protagonizados por menores.

Entre los presentes estuvo la madre de Facundo Bracamonte, quien remarcó que el objetivo es lograr condenas efectivas y evitar liberaciones anticipadas. “Queremos que cumplan la condena que corresponde, como adultos, no como menores, y que no los dejen libres”, expresó, y confirmó el respaldo al debate legislativo: “Estamos a favor de que la edad baje a 14 años”.

Tras la marcha hacia Tribunales y la entrega de documentación, las familias anticiparon que continuarán con acciones públicas mientras avanzan las audiencias judiciales previstas para febrero, en un reclamo que enlaza el dolor personal con una discusión de alcance nacional.

Víctimas Paraná Flores Bracamonte Alva Silva De izquierda a derecha: Tomás Flores, Facundo Bracamonte, Eduardo Silva y Katherine Alva (sobreviviente).

Datos de los casos

-Facundo Bracamonte fue asesinado el 3 de mayo de 2025 de un disparo en la cabeza en una vivienda cercana al Balneario Thompson, de Paraná. Katherine Alva, de 15 años, fue baleada el 5 de enero de este año en su casa de calle República de Siria y permanece internada (de terapia intensiva pasó a sala común). La causa de ambos hechos está vinculada a un joven de 16 años, presunto autor tanto del crimen de Bracamonte como del ataque a Katherine.

-Eduardo Silva, de 20 años, fue asesinado el 10 de diciembre de 2025 en la vía pública de Paraná. Ocurrió alrededor de la 01:10 horas en la calle Isabel de Guevara. El presunto autor del homicidio es un menor de edad identificado como A. M., de 16 años.

-Tomás Flores, también de 20 años, murió tras ser apuñalado el domingo 10 de noviembre de 2025 a la salida de una fiesta en el barrio Mosconi Viejo, de Paraná. El hecho ocurrió cuando una violenta pelea derivó en el ataque que dejó al joven de 20 años gravemente herido. Tras permanecer internado en el Hospital San Martín, Flores falleció debido a la gravedad de la lesión. Los implicados serían tres: un mayor de edad (Tobías Arguello) y dos menores de 17 y 15 años.