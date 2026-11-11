El gran movimiento turístico que generó la visita del Papa León XIV

Fue la primera visita de un papa a la Argentina desde la de Juan Pablo II, en 1987. La misa del lunes 9 en el Monumento de los Españoles, con 2,5 millones de personas, se convirtió además en la más multitudinaria del pontificado de Papa León XIV.

Buena parte del movimiento no se vio en los hoteles, sino en las rutas. El Túnel Subfluvial Raúl Uranga–Carlos Sylvestre Begnis duplicó su tránsito: entre la medianoche y las 13 del sábado ingresaron 4.200 vehículos a Entre Ríos, frente a los 2.000 habituales, y Chajarí registró 2.340 ingresos a sus termas. Colón combinó las escapadas tradicionales con los desplazamientos hacia Paysandú, donde la visita papal preveía 50.000 fieles.

Hacia Luján, el ferrocarril Sarmiento sumó 42 trenes especiales desde Moreno, 29 el martes y 13 en la madrugada del miércoles, con el primer servicio saliendo a la 1:35; en paralelo, siete líneas ferroviarias del área metropolitana funcionaron con horario de día hábil y frecuencias reforzadas entre el lunes y el miércoles. El tramo final fue igualmente a pie: de los ocho accesos habilitados, siete viales y uno ferroviario, las caminatas hasta el predio iban de 3 a 12 kilómetros. La Conferencia Episcopal repartió, además, 24.000 tarjetas SUBE con viajes sin cargo para voluntarios entre el 6 y el 13 de noviembre, y organizó micros para trasladar a unos 4.000 desde la Ciudad. La Pampa funcionó como corredor de paso para los peregrinos de la Patagonia y Cuyo, al punto de motivar un operativo vial especial del 7 al 12 de noviembre, y desde Santiago del Estero el asueto del martes facilitó el viaje hacia Córdoba. En el sur, el movimiento fue directamente emisivo: numerosos habitantes de Río Gallegos cruzaron a Punta Arenas y generaron demoras de regreso en el Paso Internacional Integración Austral.

Turismo religioso

Ciudad de Buenos Aires

Con una convocatoria multitudinaria, la misa celebrada el lunes 9 concentró a 2,5 millones de personas. El Ente de Turismo de la Ciudad estimó que del 6 al 10 de noviembre arribaron 1,24 millones de visitantes, de los cuales 242.000 fueron turistas con pernocte (165.000 nacionales y 77.000 internacionales) y cerca de un millón, excursionistas. El impacto económico se estimó superior a los US$ 88 millones. La ocupación hotelera promedió el 75%. La Ciudad complementó las celebraciones religiosas con visitas guiadas gratuitas por los circuitos papales de Monserrat y Flores, recorridos vinculados con Mama Antula y propuestas de turismo histórico y religioso. En los alrededores del Monumento a los Españoles se dispusieron más de 160 puestos gastronómicos y foodtrucks, distribuidos en siete puntos para atender a los fieles que asistieron a la misa. Además, unos 90 restaurantes, bares y locales gastronómicos se sumaron a la iniciativa “Menú Papa León”, con descuentos y promociones especiales desde el viernes 6 hasta el jueves 12 de noviembre. La propuesta buscó extender el impacto de la visita papal al sector gastronómico y estimular el consumo de vecinos y turistas durante toda la semana. La agenda de la visita del papa León XIV en la Ciudad incluyó, el martes 10, una vigilia encabezada por el Pontífice en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, que según estimaciones reunió a cerca de un millón de jóvenes.

Córdoba

La misa del martes 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) reunió a más de 650.000 personas, según cifras difundidas por el Vaticano. La ocupación hotelera en la ciudad capital rondó el 60%, aunque muchos establecimientos estuvieron al 100%, especialmente los de alta gama. Unos 4.500 peregrinos habían solicitado alojamiento en establecimientos religiosos desde septiembre. Según Airbnb, las búsquedas de hospedaje en Córdoba y Alta Gracia crecieron más del 400% interanual, mientras que en Villa Carlos Paz las reservas superaron el 70%. El movimiento también se reflejó en el transporte terrestre: la Terminal de Ómnibus triplicó su flujo habitual de pasajeros en comparación con feriados de alta demanda, con contingentes llegados desde Chile, Paraguay, Brasil y Perú, además de Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y Santa Fe. Solo desde La Rioja viajaron más de 6.700 personas, de acuerdo con la policía de esa provincia. La dimensión económica del acontecimiento se reflejó en su organización. El costo total del operativo fue estimado en $ 23.000 millones, de los cuales el Gobierno provincial destinó $ 9.300 millones a los preparativos, de modo que unos $ 13.700 millones quedaron a cargo del Arzobispado.

Luján

La ciudad se preparó para recibir a 2 millones de fieles en la misa del miércoles 11. Según datos municipales, la ocupación hotelera previa superó el 90%. Las búsquedas de alojamiento en Booking aumentaron más del 1.800% interanual, mientras que Airbnb informó un crecimiento superior al 500%.

Números

Cinco vuelos para mover una comitiva. Aerolíneas Argentinas operó cinco vuelos especiales. El domingo 8 llegaron dos desde Montevideo: un Boeing 737 MAX 8 con la comitiva y, media hora más tarde, un carguero dedicado exclusivamente al equipaje. El martes 10 la compañía cubrió la ida y la vuelta a Córdoba, y el miércoles 11 la despedida hacia Lima en un Airbus A330-200. El presidente de la empresa acompañó los traslados.

Casi 50.000 personas trabajando. Entre fuerzas de seguridad, personal sanitario y voluntarios, el operativo movilizó a casi 50.000 trabajadores: 16.680 en la Ciudad de Buenos Aires y alrededor de 30.000 en la provincia. El dispositivo sanitario bonaerense incluyó 45 ambulancias, 12 puestos médicos de mayor complejidad, cuatro hospitales de campaña y dos helicópteros sanitarios.

La remera del Papa costó $ 19.000. El merchandising se convirtió en un rubro en sí mismo, con precios que fueron desde $ 3.790 hasta $ 19.000. La remera sublimada encabezó la lista, seguida por gorras a $ 16.900, packs de souvenirs a $ 15.000, rosarios a $ 14.990 y bustos a $ 13.713. La opción más accesible fue el combo de botella y taza, a $ 3.790. Los buzos oficiales llegaron a $ 70.000, muy por encima de lo que ofrecían los puestos informales.

Trenes de madrugada y 24.000 SUBE gratuitas. El transporte público tuvo un operativo extraordinario para acompañar las celebraciones. Trenes y colectivos circularon con frecuencias de días hábiles durante los feriados, se incorporaron servicios ferroviarios nocturnos y el ramal Moreno-Mercedes del Sarmiento triplicó su frecuencia para facilitar el acceso a Luján. Además, se distribuyeron 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para los voluntarios de la organización.

Los peregrinos de San Juan se identificaron con una gorra. La Arquidiócesis de San Juan organizó una iniciativa para que los peregrinos de la provincia pudieran reconocerse entre las multitudes. La gorra identificatoria se ofreció a través de una plataforma con pagos por Mercado Pago y entregas organizadas desde el 25 de octubre. La propuesta acompañó los viajes de contingentes sanjuaninos, principalmente hacia Córdoba.

Estacionamientos gratuitos y micros para los peregrinos. El operativo bonaerense contempló playas de estacionamiento gratuitas y servicios de traslado en micros hacia los predios de las celebraciones. También se organizaron trenes y colectivos especiales para facilitar el acceso de los fieles y reducir la circulación de vehículos particulares en las zonas de mayor concentración.

Los paquetes religiosos abrieron un nuevo mercado para las agencias. La visita papal generó una oferta específica de excursiones y viajes organizados. Desde Mendoza se comercializaron traslados en micro hacia Córdoba desde $ 105.000, mientras que las alternativas con alojamiento partían desde $ 140.000. En San Juan, las agencias ofrecieron paquetes de entre $ 300.000 y $ 400.000 por persona. La diversidad de precios reflejó las diferencias de distancia, duración y servicios incluidos, y convirtió a las peregrinaciones en una oportunidad comercial para agencias y empresas de transporte.