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En medio de la interna libertaria, el índice de confianza en el Gobierno volvió a bajar

El Índice de Confianza en el Gobierno cayó en mayo al nivel más bajo de la gestión de Javier Milei, acumulando seis meses consecutivos de retroceso.

26 de mayo 2026 · 07:49hs
En medio de la interna libertaria, el índice de confianza en el Gobierno volvió a bajar

Mientras la interna continúa para la administración libertaria, se conoció este lunes que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) registró en mayo una fuerte caída y se ubicó en 1,99 puntos, lo que representa un descenso del 1,6% respecto de abril y su nivel más bajo en la gestión de Javier Milei. Se trata del quinto retroceso consecutivo en lo que va del año y una caída interanual de 18,6%. Si le sumamos el de diciembre, en total son 6 meses a la baja.

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El informe elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella mostró que el indicador acumula una contracción del 19,2% desde fines de 2025, con bajas mensuales también en enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%) y mayo (1,6%).

De todas maneras, el informe planteó que el ICG durante la presidencia de Javier Milei se mantuvo en niveles relativamente altos, similares a los de los períodos de Néstor Kirchner y Mauricio Macri, y por encima del mandato de Eduardo Duhalde, los dos de Cristina Kirchner, y el de Alberto Fernández.

LEER MÁS: La confianza en el Gobierno nacional llegó a su nivel más bajo desde la asunción de Javier Milei

Fuerte caída en capacidad

De los cinco componentes del ICG, tres mostraron variaciones negativas en mayo. Capacidad desciende a 2,36 puntos (-5,6%), el nuevo mínimo de la gestión de Javier Milei. La Preocupación por el interés general cae a 1,57 puntos (-2,5%) y Honestidad disminuye a 2,46 puntos (-1,6%), los menores registros de ambos componentes durante el 2026.

Manuel Adorni Javier Milei Congreso

Por su parte, la Evaluación general del gobierno aumenta a 1,69 puntos (+3,0%) y el componente de Eficiencia alcanza 1,88 puntos (+0,5%).

En este contexto, el promedio de la gestión Milei desciende a 2,41 puntos, su registro más bajo. Como referencia, los promedios de Macri y Fernández en el mismo tramo de sus gestiones fueron de 2,51 y 1,95, respectivamente.

Crece la disparidad por edad y género

La brecha de género en mayo aumentó a 0,68 puntos, retomando la tendencia previa al mes de abril, en el que se observó una brecha de 0,31 puntos. Esto se debe a un descenso significativo del ICG en las mujeres, con una baja 13% y un aumento entre los hombres de 6%.

karina Milei Consejo de la Magistratura UCR

Segmentado por edad, el segmento conformado por personas de entre 18 y 29 años registró una baja de 5,3%. Entre las personas mayores de 50 años, el ICG aumentó 5,4%. Por último, en el grupo de entre 30 y 49 años tiene lugar una contracción más pronunciada, de 11,3%.

Expectativas económicas y diferencia geográfica

Según consignó Ámbito Financiero, el relevamiento también evidenció que las expectativas económicas siguen siendo un factor clave. Quienes creen que la situación mejorará mantienen niveles de confianza significativamente más altos (4,17 puntos), muy por encima de quienes esperan un empeoramiento (2,17).

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En el plano geográfico, el ICG presenta nuevamente su mayor valor entre quienes residen en el interior, con 2,17 puntos (-2,3%). Dentro del AMBA, los habitantes de la CABA se ubican en 1,91 puntos (+2,1%) y los del GBA en 1,65 puntos (-1,2%).

Índice de Confianza Milei Gobierno
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