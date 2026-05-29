El histórico diario El Pueblo de Villaguay cerró tras 100 años de historia, en medio de una crisis que dejó deudas y más de diez despidos.

El Pueblo de Villaguay dejó de publicarse y cerró tras un siglo de trayectoria.

El diario El Pueblo de Villaguay dejó de publicarse y cerró definitivamente sus puertas, poniendo fin a una trayectoria de 100 años que lo convirtió en uno de los medios gráficos más emblemáticos de la provincia de Entre Ríos y en uno de los últimos periódicos impresos tradicionales que aún sobrevivían en la región.

Fundado el 4 de febrero de 1926 por Emilio Surra, el matutino llegó a su centenario este año, habiendo sido durante décadas un registro cotidiano de la vida social, política y cultural de Villaguay. Su cierre se produjo sin anuncios oficiales ni una comunicación formal dirigida a lectores o trabajadores.

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Fin de una era: cerró el diario centenario El Pueblo de Villaguay

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Durante 2025 comenzaron a implementarse modificaciones que anticipaban la crisis del medio. En marzo de ese año, la impresión fue tercerizada a la empresa Editora del Plata, de Gualeguaychú, en un intento por reducir costos operativos ante las dificultades para sostener la imprenta propia y la compra de insumos.

Más adelante, en noviembre de 2025, la frecuencia de publicación se redujo: el diario pasó de salir de lunes a sábados a un esquema interdiario, con ediciones los martes, jueves y sábados.

La última edición impresa en su formato tradicional fue la del jueves 12 de marzo de 2026, que terminó siendo el último contacto del histórico periódico con sus lectores en papel.

En las semanas posteriores, la publicación continuó de manera reducida en formato PDF, con algunas copias impresas en hojas A4 que podían retirarse en la sede de calle San Martín, reemplazando definitivamente al formato tabloide que acompañó durante décadas a generaciones de villaguayenses.

Hacia fines de marzo y principios de abril, la administración dejó de funcionar y las oficinas fueron desocupadas casi en su totalidad. También cerró la librería ubicada en el frente del edificio.

Un grupo reducido de trabajadores sostuvo la edición digital hasta fines de abril y los primeros días de mayo, trabajando de forma remota y sin acceso a la redacción.

Según trascendió, a los empleados se les adeudaban salarios correspondientes a marzo y abril de 2026, además del medio aguinaldo de 2025. En los últimos meses, los haberes habrían sido abonados en cuotas.

También se habrían registrado irregularidades vinculadas al pago de aportes previsionales, sindicales y de cobertura social, situación que habría afectado incluso a trabajadores en condiciones de jubilarse.

En este contexto, extrabajadores iniciaron reclamos y presentaciones judiciales por las deudas laborales y otras irregularidades vinculadas a la empresa. Las actuaciones recientes realizadas en la ciudad formarían parte de esos procesos legales en curso.

En los últimos días también dejó de estar en línea el sitio web del diario, otro de los signos finales de su cierre definitivo.

El Pueblo SRL perteneció a la familia Surra hasta mayo de 2024, cuando fue vendido a una nueva sociedad integrada por Mariano Jacobi, director de contenidos del semanario Paralelo 32 de Crespo, y Leandro Peres Lerea, editor del sitio Turismo Cero.

La desaparición de El Pueblo de Villaguay marca el cierre de un capítulo histórico para la ciudad y para el periodismo gráfico entrerriano. Su final, silencioso y sin despedidas oficiales, deja atrás un siglo de presencia cotidiana en la vida local.

Más de diez trabajadores (entre periodistas, diagramadores, distribuidores y personal gráfico) perdieron su fuente laboral en el marco de este proceso, sin comunicaciones formales de despido.