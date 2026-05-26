"Un día de película" llegó a una escuela rural de Victoria

El programa provincial Un día de película continúa recorriendo escuelas rurales entrerrianas con actividades audiovisuales, sonoras y artísticas destinadas a estudiantes y docentes. La más reciente jornada se desarrolló en la Escuela Primaria Nina N° 52 “José Ruperto Pérez”, ubicada en Cerro El Pajonal, departamento Victoria, con la participación del ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso.

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La propuesta es impulsada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos y forma parte de una política cultural orientada a acercar herramientas audiovisuales y experiencias creativas a comunidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Durante la visita, estudiantes participaron de proyecciones de cortometrajes, exploraciones sonoras y actividades vinculadas al lenguaje audiovisual junto a Maximiliano Schonfeld. La jornada invitó a pensar la vida cotidiana de la escuela desde las imágenes, los sonidos y la construcción de relatos propios.

“La cultura también es una forma de igualdad y de encuentro. Llevar estas experiencias a escuelas rurales es reconocer la identidad y la voz de cada comunidad”, expresó Troncoso durante el encuentro.

Un día de película, Victoria

La institución, dirigida por Rosana Osan, recibe a unos 32 estudiantes. Algunos viven cerca del establecimiento y otros permanecen en la residencia escolar que funciona dentro del predio.

El paisaje que rodea a la escuela forma parte de la experiencia diaria de quienes asisten allí. El edificio se encuentra junto a una laguna y convive con huertas, árboles frutales, flores y distintas intervenciones artísticas que quedaron como testimonio de antiguos encuentros internacionales de artes visuales realizados en el lugar.

En ese contexto, el programa propuso una jornada atravesada por juegos, recorridas al aire libre y actividades creativas. La pregunta que guió el encuentro fue sencilla y directa: “¿Qué imágenes y qué sonidos cuentan cómo es tu escuela?”. A partir de esa consigna, niños y niñas compartieron experiencias y construyeron pequeñas miradas sobre su propia vida escolar y rural.

El programa Un día de película busca fortalecer el vínculo entre identidad, territorio y expresión colectiva a través del cine y las artes audiovisuales. La iniciativa continúa sumando escuelas y comunidades de distintos puntos de Entre Ríos con propuestas que combinan proyecciones, exploración artística y participación comunitaria.

En Cerro El Pajonal, la jornada transcurrió entre cortometrajes, conversaciones, actividades sensoriales y pochoclos, en un encuentro donde el cine funcionó como punto de partida para mirar el entorno cotidiano desde otra perspectiva.