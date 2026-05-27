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Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas

Frigerio y Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas para impulsar cooperación académica, productiva y regional.

27 de mayo 2026 · 14:55hs
Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas.

Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron el hermanamiento entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas.

Los gobernadores de Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro firmaron este miércoles en Villa Libertador San Martín el Acuerdo de Hermanamiento entre esa localidad entrerriana y Las Tunas, en un acto del que participaron autoridades municipales y representantes de la Universidad Adventista del Plata.

Tras la firma del convenio, Frigerio destacó la "historia de esperanza compartida de que Argentina adopte en algún momento esos valores de la Región Centro: producción, cultura del trabajo, el mérito y el esfuerzo". Además, expresó el deseo de que el hermanamiento también se traduzca en "políticas públicas que traigan bienestar a los vecinos".

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Rogelio Frigerio destacó junto a Maximiliano Pullaro el vínculo entre Villa Libertador San Martín y Las Tunas

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Por su parte, Pullaro remarcó las coincidencias históricas entre ambas provincias y afirmó: "Somos el interior productivo, somos la fuerza del campo y de la industria, de la ciencia, la tecnología y las universidades. El futuro de la Argentina es la generación de empleo, el crecimiento económico y fortalecimiento del sistema productivo".

La localidad santafesina de Las Tunas, ubicada en el departamento Las Colonias, es considerada uno de los puntos de origen de la Universidad Adventista del Plata, institución que tiene en Villa Libertador San Martín, departamento Diamante, una de sus sedes más representativas de la región.

Según se informó, el acuerdo permitirá avanzar en instancias de intercambio vinculadas a formación, investigación y producción de conocimiento, además de promover vínculos comerciales y productivos entre ambas localidades y sus zonas de influencia.

Rogelio Frigerio Maximiliano Pullaro Gobierno
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