El gobierno nacional prepara el llamado a sesiones extraordinarias para tratar las reformas

El temario del Poder Ejecutivo tendrá las tres reformas anunciadas: la modernización laboral, la tributaria y las modificaciones al Código Penal de la Nación.

Mientras se terminan de redactar las reformas anunciadas, el Gobierno nacional confirmó este miércoles que enviará al Congreso el llamado a sesiones extraordinarias: en principio, serían del 11 al 31 de diciembre con la posibilidad de que el período pueda extenderse. El temario que enviará el Poder Ejecutivo contemplará la modernización laboral, la reforma tributaria y una modificación al Código Penal de la Nación.

Asimismo, también estará el proyecto de ley de Presupuesto 2026, recientemente dictaminado tal como lo presentó Javier Milei el 15 de septiembre pasado, y se espera que sea el tema principal a pesar de que deberá volver a ser despachado si no se lleva al recinto antes del 30 de noviembre. De todos modos, la idea del oficialismo fue siempre demorarlo hasta que se efectivice el recambio legislativo que le permitirá nutrir sus bloques en ambas cámaras.

Según consignó el sitio Parlamentario, el Gobierno nacional no descarta ampliar el llamado más allá de enero del 2026. A su vez, es una posibilidad real de que sea incorporado al temario el proyecto que impulsa el uso de “dólares del colchón”, anunciado en mayo pasado.

Una vez que se oficialice el llamado, será la tercera vez que la gestión de Javier Milei lo haga: Ni bien asumió en diciembre del 2023, se utilizó la facultad para debatir la primera versión de la Ley de Bases, la cual se truncó el 6 de febrero del 2024 y postergó su aprobación para junio de ese año; en el anterior período, el llamado llegó para finales de enero con la premisa de avanzar sobre la eliminación de las PASO que, tras llegar un consenso con los aliados, resultó siendo una suspensión de las Elecciones Primarias.

Acuerdos

Así las cosas, los acuerdos para tratar de acercar las partes que colaboren con La Libertad Avanza para que las iniciativas prosperen en el Poder Legislativo serán encabezadas por Manuel Adorni, en su nuevo rol de jefe de Gabinete; y Diego Santilli, flamante ministro del Interior.

Poco antes de la salida de Guillermo Francos, el Gobierno nacional recibió a 20 representantes provinciales con la intención de abrir el diálogo de cara al período extraordinario. Además de presentar las tres reformas, el Ejecutivo Nacional dejó en claro que está dispuesto a ceder en virtud de sancionar el proyecto de ley de Presupuesto 2026, tras prorrogarlo por dos períodos fiscales.

De todos modos, el Gobierno ya prepara a la nueva tropa libertaria, a quienes recibió durante este martes y miércoles en Balcarce 50, para adentrar en lo que será la nueva composición del Congreso de la Nación a partir de la segunda semana de diciembre.