Tomás de Rocamora perdió en su debut en la Liga Argentina

Tomás de Rocamora perdió 82 a 76 ante Deportivo Viedma de Río, en el estadio Julio César Paccagnella, en el juego que marcó su presentación en la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet. El juego se definió en tiempo extra tras haber finalizado igualado 72-72.

Agustín Cavallín fue el goleador del juego con 18 puntos mientras que Agustín Carnovale aportó 13. En el Rojo también se destacó Franco Maseo, con 14 puntos y 10 rebotes. En la visita, Luciano Cáceres terminó con 16 y Keiver Marcano con 13.

El análisis del estreno de Tomás de Rocamora

Rocamora sacó un aprobado en este debut más allá del resultado. El equipo dirigido por Sebastián Amato estuvo a la altura de las circunstancias, peleó el partido ante un muy buen rival, forzó el suplementario y ahí terminó cayendo de pie.

Lo bueno para el equipo uruguayense es que mostró entereza para ir de menos a más porque El Depo le sacó 10 puntos en el primer cuarto (14-24) y haciendo mucho mejor las cosas quedó abajo solo por cinco al cierre de la primera parte (33-38). Cáceres fue el mejor de la visita y Maeso ya se mostró como el mejor del local.

Tras el reinicio el equipo patagónico volvió a tomar las riendas y se alejó por 11 (33-44). Luego del tiempo muerto Rocamora mostró otra cara, con Cavallín y Carnovale como abanderados para seguir achicando la renta (53-56).

En el último cuarto pareció que Viedma se lo llevaba al juego, con un Paletta intratable, aunque Rocamora exhibió su mejor cara y forzó una igualdad agónica cuando restaba menos de un segundo con dos libres de Maeso (72-72).

El propio Maeso adelantó a Rocamora en el inicio del tiempo extra pero dos apariciones de Marcano y otras dos de Paletta fueron determinantes. El Rojo se cargó de nervios, perdió gol y el tiempo terminó por hacer el resto.

El próximo juego del Rojo por la Liga Argentina

Tomás de Rocamora volverá a escena el próximo lunes, ocasión en la que recibirá en el estadio Julio César Paccagnella a Racing Club de Avellaneda.