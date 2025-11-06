Uno Entre Rios | Ovación | Rocamora

Tomás de Rocamora perdió en su debut en la Liga Argentina

Tomás de Rocamora cayó en tiempo extra ante Deportivo Viedma de Río Negro por 82 a 76. El Rojo volverá a escena el lunes cuando enfrente a Racing.

6 de noviembre 2025 · 09:35hs
Tomás de Rocamora perdió en su debut en la Liga Argentina

Tomás de Rocamora perdió 82 a 76 ante Deportivo Viedma de Río, en el estadio Julio César Paccagnella, en el juego que marcó su presentación en la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet. El juego se definió en tiempo extra tras haber finalizado igualado 72-72.

Agustín Cavallín fue el goleador del juego con 18 puntos mientras que Agustín Carnovale aportó 13. En el Rojo también se destacó Franco Maseo, con 14 puntos y 10 rebotes. En la visita, Luciano Cáceres terminó con 16 y Keiver Marcano con 13.

Rocamora está cuarto en el Torneo Apertura de la Conferencia Sur.

Rocamora se recuperó tras tres derrotas consecutivas

Rocamora buscará la recuperación en el estadio Julio César Paccagnella.

Rocamora recibe a Independiente de Neuquén por la Liga Nacional Femenina

El análisis del estreno de Tomás de Rocamora

Rocamora sacó un aprobado en este debut más allá del resultado. El equipo dirigido por Sebastián Amato estuvo a la altura de las circunstancias, peleó el partido ante un muy buen rival, forzó el suplementario y ahí terminó cayendo de pie.

Lo bueno para el equipo uruguayense es que mostró entereza para ir de menos a más porque El Depo le sacó 10 puntos en el primer cuarto (14-24) y haciendo mucho mejor las cosas quedó abajo solo por cinco al cierre de la primera parte (33-38). Cáceres fue el mejor de la visita y Maeso ya se mostró como el mejor del local.

Tras el reinicio el equipo patagónico volvió a tomar las riendas y se alejó por 11 (33-44). Luego del tiempo muerto Rocamora mostró otra cara, con Cavallín y Carnovale como abanderados para seguir achicando la renta (53-56).

En el último cuarto pareció que Viedma se lo llevaba al juego, con un Paletta intratable, aunque Rocamora exhibió su mejor cara y forzó una igualdad agónica cuando restaba menos de un segundo con dos libres de Maeso (72-72).

El propio Maeso adelantó a Rocamora en el inicio del tiempo extra pero dos apariciones de Marcano y otras dos de Paletta fueron determinantes. El Rojo se cargó de nervios, perdió gol y el tiempo terminó por hacer el resto.

El próximo juego del Rojo por la Liga Argentina

Tomás de Rocamora volverá a escena el próximo lunes, ocasión en la que recibirá en el estadio Julio César Paccagnella a Racing Club de Avellaneda.

