Fred Machado fue extraditado a EEUU donde es investigado por narcotráfico, lavado de activos y fraude

El empresario argentino Fred Machado fue trasladado bajo custodia de agentes estadounidenses para responder ante la justicia norteamericana.

6 de noviembre 2025 · 07:17hs
Fred Machado fue extraditado a EEUU donde es investigado por narcotráfico, lavado de activos y fraude

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, de 57 años, fue extraditado este miércoles a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de activos y fraude financiero.

Machado fue detenido en 2021 en el aeropuerto de Neuquén por orden de Interpol, a pedido de la justicia estadounidense, y permanecía desde entonces bajo prisión domiciliaria. Ese beneficio fue revocado el 8 de octubre pasado por incumplimientos reiterados en su conducta procesal.

El vuelo UA997 de United Airlines despegó a las 22:05 desde Ezeiza con destino al estado de Texas, donde el acusado será juzgado por un tribunal federal, de acuerdo a lo detallado por Infobae.

Tras la resolución judicial, fue trasladado a una delegación de la Policía Federal en Viedma y luego a la Superintendencia de Investigaciones Federales en Buenos Aires, donde permaneció hasta este miércoles.

Las irregularidades que le costaron el arresto domiciliario

El juez federal Gustavo Villanueva, a cargo de la causa, determinó que Machado violó en varias oportunidades las condiciones del régimen domiciliario.

Entre las faltas se destacan manipulaciones en la tobillera electrónica, comunicaciones no autorizadas con personas vinculadas al expediente, ingresos y salidas fuera del horario permitido, y la presencia de visitas no registradas en su vivienda.

Espert Machado

Durante una inspección, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) encontraron documentos destruidos, entre ellos un contrato por un millón de dólares con el economista José Luis Espert, que no había sido declarado.

Además, la Fiscalía Federal de Neuquén detectó mensajes y llamados intimidatorios a testigos, interpretados como intentos de entorpecer la investigación. Ante este cuadro, Villanueva resolvió revocar el beneficio y ordenar su traslado inmediato a una dependencia de la PFA. Para el operativo de extradición arribó al país un equipo de U.S. Marshals, la fuerza estadounidense encargada del traslado de fugitivos internacionales.

De qué se lo acusa en Estados Unidos

Machado está acusado en Estados Unidos por estafa en la venta de aviones, lavado de dinero y narcotráfico. En esa causa, el año pasado su socia fue condenada a 16 años de prisión. Estados Unidos pretende juzgar ahora a Machado. En Argentina la casa de Machado fue allanada en el marco de una investigación abierta en los tribunales de San Isidro en la que Espert quedó imputado por el delito de lavado de activos por una transferencia de u$s200.000 que le hizo Machado.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2015 y 2020 Machado habría movido decenas de millones de dólares a través de operaciones de leasing y venta de aeronaves destinadas a blanquear fondos del narcotráfico latinoamericano.

Fred Machado EEUU
