Se conoció la programación para la tercera fecha del Torneo Regional Amateur

Por el Torneo Regional Amateur, Atlético Paraná visitará el sábado a Cultural de Aranguren, mientras que Neuquén recibirá el domingo a Unión de Crespo.

5 de noviembre 2025 · 19:58hs
Atlético Paraná buscará como visitante su primera victoria en el Torneo Regional Amateur.

Atlético Paraná buscará como visitante su primera victoria en el Torneo Regional Amateur.

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la programación de la tercera fecha del Torneo Regional Amateur 2025-2026 que se disputará el próximo fin de semana. Los equipos paranaenses, agrupados en la Región Litoral Sur, se presentarán entre sábado y domingo.

El sábado, desde las 17, Atlético Paraná visitará a Cultural de Aranguren por la Zona 2. El árbitro será Exequiel Clauss, quien será secundado por Fabricio Monzón y Matías Toranzo. Ambos equipos vienen de perder, por lo que necesitan recuperarse cuanto antes para enderezar su rumbo en la competencia. Libre quedará el puntero del grupo, Atlético María Grande.

Disfraces y río, una rara combinación que derivó en una tarde de diversión.

Una remada de disfraces en el Río Paraná

Sofía Casse, campeona parapanamericana junto a su guía Juan Marchesini.

Sofía Casse, campeona parapanamericana: oro histórico para el para atletismo entrerriano

En tanto que el domingo, desde las 19, Neuquén será anfitrión del líder de la Zona 1, Unión de Crespo. Gualberto Ayala impartirá justicia, y tendrá como asistentes a Paula Eisenacht y Leandro Lescano Guzmán. El Pingüino va por su primera victoria, mientras que el Cervecero buscará los tres puntos que lo dejen bien parado de cara al futuro. Libre quedará Sportivo Urquiza.

