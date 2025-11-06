Uno Entre Rios | Escenario | HOY — ¿Quién soy?

Más de 100 artistas locales dan vida a "HOY — ¿Quién soy?" en el CPC

La propuesta "HOY — ¿Quién soy?", dirigida por Ayelén Varela, se presentará el miércoles 19 de noviembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

6 de noviembre 2025 · 07:40hs
Más de 100 artistas locales dan vida a HOY — ¿Quién soy? en el CPC

FERNANDA RIVERO / UNO

El miércoles 19 de noviembre a las 20.30, el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15) recibirá a HOY — ¿Quién soy?, un espectáculo integral de teatro musical que reunirá en escena a más de 100 intérpretes —niños, adolescentes y adultos— bajo la dirección de Ayelén Varela.

"HOY — ¿Quién soy?"

La propuesta, creada por el espacio Artistas, ofrece canto, danza y actuación con un gran nivel técnico, y busca invitar al público a reflexionar sobre temas universales como el crecimiento, la identidad, el miedo y la fuerza interior. “Queremos que el público viva una experiencia intensa, que se reconozca en cada historia y salga con el corazón latiendo un poco más fuerte”, expresó Varela, en diálogo con UNO.

q lokura llega al club universitario de parana con una noche a puro cuarteto

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

wos, el primer artista en recibir el konex de platino en musica urbana

Wos, el primer artista en recibir el Konex de Platino en Música Urbana

En escena, el público podrá disfrutar de distintos cuadros musicales y teatrales, con cantantes en vivo, coreografías originales y una puesta técnica de primer nivel, que incluye pantallas, efectos especiales y un destacado trabajo lumínico.

“Es una locura hermosa”, confesó la directora. “Artistas nació en abril de este año y ya cuenta con más de cien personas formándose en teatro musical, canto y danza. Para nosotros era fundamental que este primer espectáculo tuviera una producción a la altura del talento local, por eso elegimos hacerlo en el CPC. Es un espacio soñado para quienes trabajamos en cultura”.

El espectáculo cuenta con el acompañamiento de la productora Paracima, que aporta su experiencia en la realización de grandes producciones locales, nacionales e internacionales.

“El teatro musical es un reloj: cada movimiento, cada luz, cada nota tiene un momento exacto. Es un trabajo muy complejo y hermoso de dirigir”, señaló Varela.

Artistas es un espacio de formación en teatro musical, canto y danza que abrió sus puertas en Paraná en abril de 2025. Su propuesta está enfocada en profesionalizar el arte local y ofrecer oportunidades de aprendizaje desde edades tempranas.

“Viví quince años en Buenos Aires, formándome y trabajando, y en pandemia decidí volver. Mi deseo era que los chicos y chicas de Paraná no tuvieran que irse para poder crecer artísticamente”, contó Varela.

La directora destacó la diversidad generacional del elenco: “En escena hay artistas desde los seis hasta los ochenta años. Es muy emocionante ver cómo cada uno aporta desde su historia y su energía. El nombre del espectáculo nace de una pregunta que nos hicimos desde el inicio: ¿quiénes queremos ser?. Esa búsqueda atraviesa a todos, a los más chicos y a los más grandes. Queremos que el público también se la haga”.

Entradas y beneficios

Las entradas para HOY — ¿Quién soy? están disponibles en tickea.com.ar y en puntos de venta físicos: Artistas (España 190, Planta Alta), The Music Store (Gualeguaychú 442) y Flamingo (Gral. José de San Martín 902). Los clientes de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe pueden acceder a 3 y 6 cuotas sin interés.

Un antes y un después

Con una propuesta que ofrece la excelencia artística con una mirada sensible y contemporánea, HOY — ¿Quién soy? busca marcar un punto de inflexión en la producción cultural de Paraná.

“Queremos demostrar que en esta ciudad se pueden hacer espectáculos de primer nivel, con artistas locales, para nuestro propio público. Ojalá este sea el comienzo de una nueva etapa para la cultura paranaense”, concluyó Varela.

LEER MÁS: Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

HOY — ¿Quién soy? artistas Centro Provincial de Convenciones
Noticias relacionadas
Erreway

Cuenta regresiva: Erreway inicia su gira nacional en el Club Unión

Don Quijote 

"Don Quijote" en versión mexicana por primera y única vez en Paraná

El Indio Solari confirmó en Instagram que volvió a grabar con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, desatando la euforia de sus fans.

El paranaense Indio Solari volvió a grabar junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

La escritora paranaense Mariana Bolzán ganó el Premio Fray Mocho con su primera novela Horizonte de Sucesos

Mariana Bolzán, ganadora del premio Fray Mocho: "La escritura forma parte de mi identidad"

Ver comentarios

Lo último

Más de 100 artistas locales dan vida a HOY — ¿Quién soy? en el CPC

Más de 100 artistas locales dan vida a "HOY — ¿Quién soy?" en el CPC

Argentina juega ante Túnez en su segunda presentación

Argentina juega ante Túnez en su segunda presentación

El gobierno nacional prepara el llamado a sesiones extraordinarias para tratar las reformas

El gobierno nacional prepara el llamado a sesiones extraordinarias para tratar las reformas

Ultimo Momento
Más de 100 artistas locales dan vida a HOY — ¿Quién soy? en el CPC

Más de 100 artistas locales dan vida a "HOY — ¿Quién soy?" en el CPC

Argentina juega ante Túnez en su segunda presentación

Argentina juega ante Túnez en su segunda presentación

El gobierno nacional prepara el llamado a sesiones extraordinarias para tratar las reformas

El gobierno nacional prepara el llamado a sesiones extraordinarias para tratar las reformas

Fred Machado fue extraditado a EEUU donde es investigado por narcotráfico, lavado de activos y fraude

Fred Machado fue extraditado a EEUU donde es investigado por narcotráfico, lavado de activos y fraude

Parques Nacionales El Palmar y Pre Delta: espacios claves para la conservación de la biodiversidad

Parques Nacionales El Palmar y Pre Delta: espacios claves para la conservación de la biodiversidad

Policiales
Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Caso Jazmín González: Cabrera seguirá detenido, pero no podrá continuar en el hospital San Martín

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los gota a gota

Victoria: Extorsión a personas vulnerables y seis denuncias, detalles de la estafa de los "gota a gota"

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Secuestran más de tres millones de pesos en operativo por amenazas en Paraná

Ovación
Argentina juega ante Túnez en su segunda presentación

Argentina juega ante Túnez en su segunda presentación

Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Una remada de disfraces en el Río Paraná

Una remada de disfraces en el Río Paraná

Sofía Casse, campeona parapanamericana: oro histórico para el para atletismo entrerriano

Sofía Casse, campeona parapanamericana: oro histórico para el para atletismo entrerriano

Se conoció la programación para la tercera fecha del Torneo Regional Amateur

Se conoció la programación para la tercera fecha del Torneo Regional Amateur

La provincia
Parques Nacionales El Palmar y Pre Delta: espacios claves para la conservación de la biodiversidad

Parques Nacionales El Palmar y Pre Delta: espacios claves para la conservación de la biodiversidad

La Municipalidad de Paraná pide respetar los horarios para sacar los residuos en el centro

La Municipalidad de Paraná pide respetar los horarios para sacar los residuos en el centro

Triste final para Chamarrita, el aguará guazú rescatado y liberado en Entre Ríos

Triste final para Chamarrita, el aguará guazú rescatado y liberado en Entre Ríos

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Salud advierte que no hace llamados telefónicos para vacunar contra el dengue

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Paritaria y recategorizaciones: UPCN convocó a reunión de comisión directiva

Dejanos tu comentario