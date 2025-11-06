Más de 100 artistas locales dan vida a "HOY — ¿Quién soy?" en el CPC

La propuesta "HOY — ¿Quién soy?", dirigida por Ayelén Varela, se presentará el miércoles 19 de noviembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná

El miércoles 19 de noviembre a las 20.30, el Centro Provincial de Convenciones (San Martín 15) recibirá a HOY — ¿Quién soy? , un espectáculo integral de teatro musical que reunirá en escena a más de 100 intérpretes —niños, adolescentes y adultos— bajo la dirección de Ayelén Varela .

La propuesta, creada por el espacio Artistas, ofrece canto, danza y actuación con un gran nivel técnico, y busca invitar al público a reflexionar sobre temas universales como el crecimiento, la identidad, el miedo y la fuerza interior. “Queremos que el público viva una experiencia intensa, que se reconozca en cada historia y salga con el corazón latiendo un poco más fuerte”, expresó Varela, en diálogo con UNO .

Wos, el primer artista en recibir el Konex de Platino en Música Urbana

Q' Lokura llega al Club Universitario de Paraná con una noche a puro cuarteto

En escena, el público podrá disfrutar de distintos cuadros musicales y teatrales, con cantantes en vivo, coreografías originales y una puesta técnica de primer nivel, que incluye pantallas, efectos especiales y un destacado trabajo lumínico.

“Es una locura hermosa”, confesó la directora. “Artistas nació en abril de este año y ya cuenta con más de cien personas formándose en teatro musical, canto y danza. Para nosotros era fundamental que este primer espectáculo tuviera una producción a la altura del talento local, por eso elegimos hacerlo en el CPC. Es un espacio soñado para quienes trabajamos en cultura”.

El espectáculo cuenta con el acompañamiento de la productora Paracima, que aporta su experiencia en la realización de grandes producciones locales, nacionales e internacionales.

“El teatro musical es un reloj: cada movimiento, cada luz, cada nota tiene un momento exacto. Es un trabajo muy complejo y hermoso de dirigir”, señaló Varela.

Artistas es un espacio de formación en teatro musical, canto y danza que abrió sus puertas en Paraná en abril de 2025. Su propuesta está enfocada en profesionalizar el arte local y ofrecer oportunidades de aprendizaje desde edades tempranas.

“Viví quince años en Buenos Aires, formándome y trabajando, y en pandemia decidí volver. Mi deseo era que los chicos y chicas de Paraná no tuvieran que irse para poder crecer artísticamente”, contó Varela.

La directora destacó la diversidad generacional del elenco: “En escena hay artistas desde los seis hasta los ochenta años. Es muy emocionante ver cómo cada uno aporta desde su historia y su energía. El nombre del espectáculo nace de una pregunta que nos hicimos desde el inicio: ¿quiénes queremos ser?. Esa búsqueda atraviesa a todos, a los más chicos y a los más grandes. Queremos que el público también se la haga”.

Entradas y beneficios

Las entradas para HOY — ¿Quién soy? están disponibles en tickea.com.ar y en puntos de venta físicos: Artistas (España 190, Planta Alta), The Music Store (Gualeguaychú 442) y Flamingo (Gral. José de San Martín 902). Los clientes de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe pueden acceder a 3 y 6 cuotas sin interés.

Un antes y un después

Con una propuesta que ofrece la excelencia artística con una mirada sensible y contemporánea, HOY — ¿Quién soy? busca marcar un punto de inflexión en la producción cultural de Paraná.

“Queremos demostrar que en esta ciudad se pueden hacer espectáculos de primer nivel, con artistas locales, para nuestro propio público. Ojalá este sea el comienzo de una nueva etapa para la cultura paranaense”, concluyó Varela.