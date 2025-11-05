Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia igualó 2-2 con el Bicho en Córdoba y se impuso por 5-3 desde los 12 pasos para alzar el primer título de su historia.

5 de noviembre 2025 · 23:45hs
Independiente Rivadavia hizo historia en el fútbol argentino.

Copa Argentina

Independiente Rivadavia hizo historia en el fútbol argentino.

Independiente Rivadavia de Mendoza escribió esta noche la página más gloriosa de su historia. En un Estadio Monumental Presidente Perón colmado y testigo de una final vibrante, la Lepra mendocina se consagró campeón de la Copa Argentina 2025 al vencer por 5-3 en los penales a Argentinos Juniors, luego de un 2-2 infartante en los 90 minutos.

El equipo de Alfredo Berti, que terminó con nueve jugadores en cancha, resistió con coraje y temple frente a un Argentinos que nunca dejó de atacar. Finalmente, la figura de Gonzalo Marinelli, quien ingresó sobre el cierre por lesión de Ezequiel Centurión, se agigantó en la tanda decisiva al atajarle el penal a Tomás Molina, desatando el delirio azul en Alta Córdoba.

Independiente cortó su mala racha y va por más.

Independiente va por su segundo triunfo del campeonato

Rocamora está cuarto en el Torneo Apertura de la Conferencia Sur.

Rocamora se recuperó tras tres derrotas consecutivas

Un partido de película

Desde el arranque, la Lepra salió a jugarlo sin complejos. A los 8 minutos, Álex Arce aprovechó un grosero error de Sergio “Chiquito” Romero y, de cabeza, abrió el marcador. Argentinos buscó la igualdad con intensidad, pero se topó con una defensa ordenada y un arquero seguro.

Antes del descanso, el equipo mendocino sufrió un duro golpe: Franco Amarfil vio la roja por doble amonestación, dejando a su equipo con uno menos. Pese a la inferioridad numérica, Sebastián Villa y Matías Fernández siguieron siendo un dolor de cabeza para la defensa rival.

En el complemento, el partido se transformó en una montaña rusa de emociones. A los 62’, Fernández amplió la ventaja tras una gran jugada personal y asistencia del propio Villa. Pero Argentinos respondió de inmediato con un gol de Alan Lescano (63’), y se fue con todo en busca del empate.

El clima se tensó: expulsiones, roces y la salida del propio Berti, también expulsado por el árbitro Nicolás Ramírez, quien tuvo una actuación impecable pese al contexto caliente. Cuando parecía que la Lepra lo tenía en el bolsillo, Erik Godoy apareció a los 97 minutos para empatarlo y mandar la definición a los penales.

Marinelli, el héroe inesperado para Independiente

Con Centurión lesionado en los minutos finales, Gonzalo Marinelli ingresó para afrontar la tanda. No tuvo tiempo de calentar, pero sí de convertirse en héroe.

Independiente Rivadavia fue implacable: Luciano Gómez, Iván Villalba, Kevin Retamar, Sheyko Studer y Sebastián Villa convirtieron sus penales. Del otro lado, Lescano, López Muñoz y Giaccone marcaron para Argentinos, pero Marinelli le adivinó el remate a Tomás Molina, decretando el 5-3 final y el título para los mendocinos.

Un título histórico para La Lepra

Con este logro, Independiente Rivadavia levanta su primera Copa Argentina, consigue clasificar a la Copa Libertadores 2026 y se mete en la historia grande del fútbol nacional.

Desde la tribuna, miles de hinchas leprosos lloraron de emoción. Mendoza festeja. La Lepra, que supo ascender a Primera hace poco más de un año, ahora toca el cielo con las manos.

Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina. De corazón, de coraje y de fe.

Independiente Independiente Rivadavia Argentinos Copa Argentina
