La Municipalidad de Paraná pide respetar los horarios para sacar los residuos en el centro

Desde la Municipalidad de Paraná se recordó a la ciudadanía los horarios para sacar los residuos en el centro: es de 19 a 22.

5 de noviembre 2025 · 19:17hs
La Municipalidad de Paraná recuerda a la ciudadanía que el horario para sacar residuos domiciliarios es de 19 a 22. Ante esto se solicita la colaboración de los vecinos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y mantener limpia la ciudad.

LEER MÁS: Comienza el nuevo horario para sacar los residuos en el centro de Paraná

Datos de la Municipalidad de Paraná

Las acciones se enmarcan en el plan de gestión que se impulsa desde el Gobierno municipal hacia una ciudad sostenible apelando a la solidaridad y el compromiso de los vecinos.

La aplicación del esquema de recolección de residuos en horarios nocturnos en zona centro, se implementó con el objetivo de optimizar la tarea, mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad en horarios de mayor afluencia vehicular.

En ese sentido, se recuerda que los vecinos que habiten en el cuadrante comprendido por Avenida Ramírez, Bulevar Racedo, calle Patagonia y zona del Parque Urquiza y la costanera, deben retirar los residuos domiciliarios en el horario de 19 a 22, todos los días.

Es importante recordar que en los contenedores distribuidos por cada cuadra solo se deben depositar residuos domiciliarios de pequeño porte. En tanto, se encuentra prohibido depositar escombros, restos de podas y elementos que dañen las estructuras de los contenedores.

Municipalidad de Paraná horarios Residuos Centro
