Trágico accidente en Ruta 11: un ciclista perdió la vida tras ser embestido por una camioneta

A la altura del kilómetro 212 de la ruta nacional, en jurisdicción de Gualeguay, se produjo el choque en el que murió la persona en bicicleta.

5 de noviembre 2025 · 22:16hs
El accidente fue en el kilómetro 212 de la Ruta 11.

Un fatal accidente de tránsito se registró en la noche de este miércoles sobre la Ruta Nacional N° 11, a la altura del kilómetro 212, en jurisdicción de Gualeguay. El hecho ocurrió alrededor de las 20.23, cuando una camioneta ( Toyota Hilux) colisionó con una persona que circulaba en bicicleta.

La víctima fatal en la Ruta 11 se trasladaba en bicicleta.

Como consecuencia del impacto, el ciclista perdió la vida en el lugar, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia que acudieron rápidamente a la escena.

El accidente pasó en el kilómetros 212 de la ruta 11

En el siniestro trabajaron dos dotaciones de bomberos voluntarios, junto a personal policial y efectivos del Hospital San Antonio, quienes constataron el deceso del hombre. La identidad de la víctima no fue dada a conocer oficialmente hasta el momento, a la espera de la notificación a sus familiares.

Las autoridades realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente y regular el tránsito en la zona, que permaneció interrumpido durante el operativo.

ruta Ciclista accidente Gualeguay
