Karina Milei recibió a los diputados electos de LLA y les pidió "compromiso"

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibió este martes en Casa Rosada a los diputados nacionales electos de La Libertad Avanza (LLA).

4 de noviembre 2025 · 22:47hs
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibió este martes en Casa Rosada a los diputados nacionales electos de La Libertad Avanza (LLA), a quienes le pidió "compromiso" con el partido violeta y con la aprobación de los proyectos de reformas que el oficialismo buscará para esta segunda mitad de mandato.

Más de 40 dirigentes libertarios que resultaron electos diputados en la votación del 26 de octubre desembarcaron en la sede gubernamental, donde fueron recibidos por Karina Milei y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el Salón Malvinas de la planta baja del edificio.

En un primer momento se barajó con que los recibiera el presidente Javier Milei, pero al final el mandatario no formó parte y arribó a la Rosada cuando la reunión estaba terminando. Para este miércoles está prevista una cumbre similar con los senadores electos por el partido violeta.

Participantes del encuentro revelaron que se trató de una reunión "de camaradería" e "introductoria" de cara a la misión que iniciarán desde el 10 de diciembre como nuevos integrantes del bloque de diputados de LLA.

El pedido de Karina Milei

En ese marco, señalaron que no se habló profundamente de los proyectos de reformas tributaria o laboral, que el Gobierno se puso como objetivo aprobar, con bancadas mucho más nutridas que las que tenían hasta ahora gracias al reciente éxito electoral.

Por su parte Karina Milei, presidenta de LLA, en su mensaje pidió "compromiso" a los nuevos diputados para la etapa que viene y destacó la representación en todas las provincias que tuvo el partido violeta, único espacio que se presentó en las 24 jurisdicciones del país en los comicios nacionales de hace dos semanas.

"Fue una presentación con los diputados electos para tener un primer panorama de lo que va a ser el año parlamentario. Trabajamos dos años para tener más miembros y ahora los tenemos y queremos trabajar de manera ordenada", explico Martín Menem.

"Aprovechamos para conocernos (los nuevos diputados), somos muchos. Y hablamos de los lineamientos generales a trabajar para defender los proyectos del Presidente", sostuvo, por su parte, el diputado electo Alejandro Fargosi.

Al retirarse de la reunión, los diputados electos recibieron de regalo el reglamento de la Cámara baja y un ejemplar de la Constitución nacional. También se llevaron como souvenir una bolsa violeta con el logo de LLA que contenía un cuaderno y una lapicera.

