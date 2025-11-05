En el sorteo de este miércoles, ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 21 ganadores y cada uno se hizo acreedor de 11.959.408,93. Tres de ellos son de la provincia de Entre Ríos.
Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes
Todos los sorteos del Quini 6
En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 36-12-29-33-09-21. En l oportunidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $650.000.000.
En La Segunda los números favorecidos fueron 14-45-30-18-41-35. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.183.121.434.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 31-38-24-32-01-12. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $5.415.222.789.
En el Siempre Sale salieron los siguientes números: 24-09-30-17-34-40. Aquí hubo 21 ganadores y cada uno se lleva $11.959.408,93. Tres de los afortunados son de Entre Ríos.