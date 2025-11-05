Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles. En cambio, en el Siempre Sale hubo 21 ganadores, tres son de Entre Ríos.

En el sorteo de este miércoles, ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 21 ganadores y cada uno se hizo acreedor de 11.959.408,93. Tres de ellos son de la provincia de Entre Ríos.

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 36-12-29-33-09-21. En l oportunidad no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $650.000.000.

En La Segunda los números favorecidos fueron 14-45-30-18-41-35. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.183.121.434.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 31-38-24-32-01-12. El pozo también quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $5.415.222.789.

En el Siempre Sale salieron los siguientes números: 24-09-30-17-34-40. Aquí hubo 21 ganadores y cada uno se lleva $11.959.408,93. Tres de los afortunados son de Entre Ríos.