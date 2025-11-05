Uno Entre Rios | El País | CGT

La CGT votó el nuevo triunvirato

Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello conforman el nuevo triunvirato de la CGT. El congreso se llevó a cabo en el estadio de Obras Sanitarias.

5 de noviembre 2025 · 17:20hs
Arguello

Arguello, Jerónimo y Sola, el nuevo triunvirato de la CGT. 

La CGT votó este miércoles al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros).

La Asamblea de la CGT

Así lo definieron los dirigentes en el congreso que se llevó a cabo en el estadio Obras, donde también se eligió a Andrés Rodríguez, de UPCN, como secretario adjunto, y a Abel Furlán, de la UOM, como secretario gremial.

El congreso había sido presidido por Héctor Daer, cosecretario general saliente, y tuvo como anfitrión a Oscar Lingeri, de Obras Sanitarias, quien durante el momento de los discursos expresó que en la central “no somos kukas ni comunistas, somos peronistas”.

Antes de la votación, el dirigente Luis Barrionuevo y el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, se retiraron disconformes con la decisión de la mayoría del comité central confederal elegir un nuevo triunvirato.

Barrionuevo y otros gremios opositores a la conducción pujaban por volver a un unicato, con un solo secretario general en lugar de una mesa colegiada.

CGT Triunvirato
