Sofía Casse, campeona parapanamericana: oro histórico para el para atletismo entrerriano

La nacida en Villa Elisa, Sofía Casse, se consagró campeona en Salto en Largo T11 en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Santiago de Chile 2025.

La atleta entrerriana Sofía Casse se consagró campeona en Salto en Largo T11 en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Santiago de Chile 2025 , logrando una actuación memorable que la posiciona entre las grandes promesas del para atletismo argentino.

Acompañada por su guía Juan Marchesini , Casse alcanzó una marca de 4.32 metros en su sexto y último intento , estableciendo su mejor registro de la temporada. Ese salto la llevó a lo más alto del podio, superando a la mexicana Karla Pérez , quien se quedó con la medalla de plata.

La joven atleta, nacida en Villa Elisa, no solo brilló en la pista, sino que también tuvo el honor de ser abanderada de la delegación argentina durante esta edición de los Juegos, un reconocimiento a su esfuerzo, constancia y compromiso deportivo.

Palabras de Sofía Casse

“Fue un momento increíble, trabajamos muchísimo para llegar hasta acá. Cada salto fue una oportunidad para dejar todo por mi país”, expresó Sofía emocionada tras recibir su medalla dorada.

Con esta victoria, Casse ratifica su gran presente y se consolida como una de las figuras más destacadas del para atletismo juvenil argentino. Su desempeño en Santiago de Chile representa no solo un logro personal, sino también un nuevo capítulo de orgullo para el deporte adaptado nacional.

El futuro promete más desafíos para Sofía Casse, quien continúa entrenando con la mira puesta en competencias internacionales y en seguir inspirando a nuevas generaciones de atletas con discapacidad visual.