Argentina juega ante Túnez en su segunda presentación La Selección Argentina viene de un triunfazo ante una Bélgica candidata y quiere seguir sumando. Arranca a las 10.30. 6 de noviembre 2025 · 07:39hs

AFA. El equipo de Argentina se prepara para jugar este jueves.

Argentina y Túnez jugarán este jueves desde las 10.30 en la cancha 5 del predio Aspire Zone de Doha, por la segunda fecha del Mundial Sub 17. El elenco dirigido por Diego Placente quiere seguir con su andar victorioso tras el triunfo ante Bélgica y enfrentará ahora a Túnez, que viene de golear a Fiyi.

El combinado nacional sigue su campaña en la Copa del Mundo juvenil y podría comenzar a firmar su presencia en los dieciseisavos de final en caso de llevarse los tres puntos, luego de obtener una sólida victoria ante Bélgica con remontada incluida en el primer partido, con goles de Ramiro Tulián, Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel. Ahora, sabiendo que cerrará sus partidos de la primera fase contra la débil Fiyi, la Albiceleste podría treparse a la punta del grupo, lo que le permitiría cruzarse con un rival, teóricamente, más accesible.

Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina Una remada de disfraces en el Río Paraná

Las Águilas de Cartago comenzaron su camino en la cita mundialista con el pie derecho tras aplastar por 6 a 0 a Fiyi y buscarán seguir con puntaje perfecto. El seleccionado árabe demostró ser un hueso duro de roer en las eliminatorias africanas, donde si bien no ganó, se metió entre los mejores ocho y sacó su boleto a Qatar luego de cruzarse con Senegal, Gambia, Somalia y Malí. El plantel cuenta con figuras como Wassin Slama y Edem Ghalleb, que se desempeñan en el equipo juvenil del PSG y como Slim Bouaskar, arquero primavera de la Roma. Argentina vs. Túnez, por el Mundial Sub 17: dónde ver en vivo y datos del partido Hora : 10.30

: 10.30 Árbitro : Andrea Colombo

: Andrea Colombo TV : D Sports

: D Sports Estadio : Aspire Zone (cancha 5), Doha