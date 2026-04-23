Intersindical marcha en defensa del Sistema Previsional

La Intersindical en Defensa del Sistema previsional concentra en plaza de Mayo y marcha hacia Casa de Gobierno en defensa d ela Caja de Jubilaciones

La Intersindical en Defensa del Sistema previsional concentra en plaza de Mayo y marcha hacia Casa de Gobierno en defensa d ela Caja de Jubilaciones

La Intersindical en Defensa de la Caja de Jubilaciones marcha este jueves desde plaza 1 de Mayo a Casa de Gobierno, en rechazo a la reforma previsional impulsada por el Gobierno de Entre Ríos.

El frente está integrado por la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET); el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), universitarios de Sitradu y AGDU, la Unión del Personal Túnel Subfluvial (UPTH), la Asociación del Personal Superior (APS), la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos (Apler), la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales, centros de jubilados, autoconvocados el Centro de Jubilados Docentes de Paraná, entre otros sectores.

Intersindical en Defensa del Sistema Previsional

El movimiento sostiene el actual régimen previsional y rechazan todo cambio que afecte los derechos adquiridos de los trabajadores. es decir la defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, y el rechazo a los cambios en edades jubilatorias o mecanismos de cálculos de haberes.

"El régimen jubilatorio es un derecho conquistado tras décadas de aportes y lucha. Se exige el sostenimiento irrestricto de la Ley 5.654, la garantía del 82% móvil y la apertura de instancias de diálogo donde los trabajadores participen en la definición del destino de los fondos previsionales".

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Medidas de acción

El plan de lucha incluye asambleas, paros y movilizaciones en toda la provincia. En ese sentido Agmer, AMET y Sadop; ATE; AJER; APLER concretarán jornadas de paro.