El Gobierno enviará un nuevo Código Penal al Congreso: prevé penas más duras y nuevos delitos

El Gobierno anunciará pronto el envío al Congreso de un nuevo Código Penal que endurece penas, incorpora nuevos delitos.

En busca de retomar la agenda y que perdió en las últimas semanas, el Gobierno se propone en los próximos días anunciar el envío al Congreso de la Nación de un nuevo Código Penal con modificaciones con las que buscarán atraer la máxima atención. Así lo confirmó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien anunció en redes sociales que acababa de tener una reunión de trabajo con el presidente Javier Milei “en la que hemos decidido avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal a la altura de los desafíos actuales”.

“A su vez, en la transición hacia el momento en que tengamos el nuevo Código Penal, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos tales como: delitos migratorios, estafas piramidales, viuda negra, salideras y entraderas, motochorro, daño animal, armas en las cárceles, picadas y centralidad sobre las víctimas”, anunció el ministro de Justicia.

Desde 2025 el Gobierno no asigna fondos para ESMA y otros espacios de memoria

Recordemos que sobre el tema el Gobierno viene dando vueltas desde hace largo tiempo. Sin ir más lejos, anunció en diciembre el tratamiento del tema en extraordinarias, incluyéndolo en el primer llamado hecho en el mes de diciembre. Sin embargo el proyecto no fue enviado al Congreso.

Un proyecto que se suponía que estaba listo. Cabe remontarse al 2 de octubre pasado -antes de las elecciones que La Libertad Avanza terminó ganando-, cuando el presidente Milei presentó junto a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza el Plan de Tolerancia Cero con el Crimen y el proyecto de nuevo Código Penal, con el objetivo de “cambiar el sistema de fondo”.

Javier Milei (8) Milei participó del Foro Económico del NOA en Tucumán y arremetió contra el gobierno anterior.

Durante el acto, Milei afirmó que se pone fin a “años de garantismo que se encargaron de atarle jurídicamente las manos a las fuerzas de seguridad, a jueces y fiscales que querían combatir el crimen”. Y prometió que “si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio”, para que “los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad”.

Bullrich detalló que el nuevo Código se basaría en tres pilares: agravamiento de penas, imprescriptibilidad de delitos aberrantes y cumplimiento efectivo de las condenas. “La Argentina tiene condenas bajas, ahora se termina la impunidad”, sostuvo.

Endurecer penas y nuevos delitos

Ya entonces se indicó que la reforma propondría que delitos graves como homicidios, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, terrorismo y su financiamiento no prescriban. También se endurecerían las penas para delitos cotidianos como hurtos, robos de celulares, entraderas, estafas piramidales, salideras bancarias, delitos viales, usurpación, falso testimonio y amenazas.

Según consignó el sitio Parlamentario, en el nuevo Código Penal que el Gobierno se propone mandar al Congreso, no se modificaría el delito de femicidio como agravante del homicidio, ni tampoco se avanzaría con el tema del aborto, cuestión de no generar reacciones adversas en el Congreso que terminen frenando el texto.

La redacción del texto reduciría la cantidad de artículos, de los 912 actuales a medio millar aproximadamente. Se ampliaría la cantidad de delitos que no prescribirían, y se tipificarían nuevos delitos tecnológicos.