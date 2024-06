El Gobierno encara otros 5.000 despidos en el Estado

El gobierno nacional no renovó contratos en áreas de desarrollo social, Derechos Humanos, Género y tecnología industrial. ATE prepara protestas.

"El objetivo no es que nadie se quede sin trabajo sino que permanezcan los que tienen una función válida, útil y que agregue valor y los que no, no tienen por qué quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente", dijo el vocero libertario este viernes.

Adorni vocero presidencial.jpg El vocero presidencial confirmó que se revisan contratos y se suspende la pauta oficial.

Por su parte, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, dijo a Página/12 que impulsarán “medidas de protesta para el lunes con vigilias en todos los organismos”.

Milei había adelantado que ocurriría una nueva tanda de despidos en su discurso en el Latam Economic Forum a comienzos de junio. El miércoles pasado, el Gobierno envió telegramas de despido a diversas dependencias del Estado nacional, en el marco del vencimiento de los llamados “contratos 048” que deben ser renovados cada tres meses. Una parte ya había sido dada de baja a fines de marzo.

“Creemos que van a ser 5.000 despidos en total durante el fin de semana”, afirmó Aguiar.

“Las notificaciones fueron en la mayoría de los casos vía mail“, señaló el dirigente sindical, quien confirmó “casi 300 despidos en el INTI” y la cesantía “del 80 por ciento de la planta del ex Ministerio de Mujeres, Gëneros y Diversidad”, además de “la afectación de los Centros de Referencia del interior del país”, registró Página12.

Los lugares de los despidos

Una de las reparticiones más afectadas es el Ministerio de Capital Humano, con el cierre de los denominados Centros de Referencia creados en todo el país por el extinto Ministerio de Desarrollo Social.

En el exMinisterio de Mujeres, Géneros y Diversidad los programas eliminados son la Línea 144, Asistencia Integral en Femicidios y Travesticidios, Hogares y Refugios, Acompañar, Producir, Prevención y Formación, Programa Travesti Trans, Ley Micaela, Escuelas Populares, Acompañamiento a Diversidades, Igualdad y Políticas de Cuidados, entre otros.

En el Ministerio de Justicia el sector más afectado fue la Secretaría de Derechos Humanos, con despidos en los Sitios y los Espacios para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos.

Paritarias ATE UPCN Nacional 1.jpg

ATE impulsará "medidas de protesta para el lunes con vigilias en todos los organismos para garantizar el ingreso de todos los trabajadores y trabajadoras”, dijo el secretario General Aguiar,

Por otra parte, criticó al Gobierno por la convocatoria a paritarias que realizó para el próximo lunes, al considerarla una maniobra para evitar las acciones de protesta de los trabajadores.