El gobierno eliminó el cobro del derecho de autor por reproducir música y películas en eventos privados

Los hoteles y salones de fiesta ya no deberán pagarle a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) por el derecho de autor.

El Gobierno de Javier Milei modificó la normativa que regula la propiedad intelectual en Argentina, a través del decreto 765/2024 publicado este miércoles 28 en el Boletín Oficial, y a partir de este jueves los salones de fiestas y hoteles ya no tendrán que pagarle a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) por pasar música en eventos privados.

El decreto, que lleva las firmas de Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, modifica el decreto 41.223 de 1934 que reglamentó la ley 11.723 de Propiedad Intelectual, incorporando una redefinición del concepto de "ejecución pública" para que no se abonen derechos de autor a SADAIC en eventos que hasta ahora sí estaban alcanzados por la norma. "Un curro menos", dijo el presidente. “Esto que parece intrascendente es un avance muy importante. Significa, por ejemplo, que los hoteles no van a tener que pagar por la música o las películas que pasen, lo que mejorará el precio de la tarifa. Esto muchas veces alcanzaba el 10% del costo del servicio del hotel y no sólo eso sino en todo lo que respecta al turismo”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Varios funcionarios del Gobierno graficaron los alcances del decreto con una retórica más confrontativa. En particular, apuntaron contra SADAIC, una de las principales entidades que ofician en representación de los artistas musicales para que reciban una remuneración por la reproducción de sus obras.