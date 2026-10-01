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Anses: este es el cronograma de pagos de octubre

Anses. Jubilados, pensionados y Pensiones No Contributivas, AUH, Asignaciones Familiares, por Embarazo, Prenatal, Maternidad, de Pago Único y Desempleo

1 de octubre 2026 · 12:11hs
Anses

Anses, cronograma de pagos de octubre. Jubilados, pensionados y Pensiones No Contributivas, AUH, Asignaciones Familiares, por Embarazo, Prenatal, Maternidad, de Pago Único y Desempleo

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de octubre para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1: 9 de octubre

• DNI terminados en 2: 13 de octubre

• DNI terminados en 3: 14 de octubre

• DNI terminados en 4: 15 de octubre

• DNI terminados en 5: 16 de octubre

• DNI terminados en 6: 19 de octubre

• DNI terminados en 7: 20 de octubre

• DNI terminados en 8: 21 de octubre

• DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 8 de octubre

• DNI terminados en 1: 9 de octubre

• DNI terminados en 2: 13 de octubre

• DNI terminados en 3: 14 de octubre

• DNI terminados en 4: 15 de octubre

• DNI terminados en 5: 16 de octubre

• DNI terminados en 6: 19 de octubre

• DNI terminados en 7: 20 de octubre

• DNI terminados en 8: 21 de octubre

• DNI terminados en 9: 22 de octubre

Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 9 de octubre

• DNI terminados en 1: 13 de octubre

• DNI terminados en 2: 14 de octubre

• DNI terminados en 3: 15 de octubre

• DNI terminados en 4: 16 de octubre

• DNI terminados en 5: 19 de octubre

• DNI terminados en 6: 20 de octubre

• DNI terminados en 7: 21 de octubre

• DNI terminados en 8: 22 de octubre

• DNI terminados en 9: 23 de octubre

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 14 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

Anses Cronograma de pagos Octubre
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